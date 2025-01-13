"هدية" وداع مؤلمة: قنبلة بايدن التي ستلحق أضرارا بالغة بالصناعة التكنولوجية العالية في إسرائيل

قبل أيام من انتهاء ولايته في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن عن قرار قد يلحق ضررا كبيرا بصناعة التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل. وبموجب القرار، سيتم إدراج إسرائيل في قائمة الدول التي ستخضع لقيود على تصدير الرقائق. والرقائق ضرورية جدا لتطوير مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد يحد إدراج إسرائيل في هذه القائمة من عدد الرقائق التي يمكنها شراؤها، ونتيجة لذلك، قد يضر بقدرة الشركات الناشئة التي تتخذ من إسرائيل مقرًا لها، على تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه القيود في إطار تحرك واسع النطاق من جانب الإدارة المنتهية ولايتها، يهدف إلى حماية تكنولوجيا الرقائق الأميركية والحفاظ على التفوق التكنولوجي للدول الغربية، في مواجهة محاولات روسيا والصين للتطور في هذا المجال.

وستدخل القيود حيز التنفيذ بعد 120 يوما، وستنضم إسرائيل إلى قائمة تضم، من بين دول أخرى، بولندا وسوريا والإمارات العربية المتحدة ومصر. وهذه مجموعة "الثانية"، حيث تتمكن البلدان في المجموعة "الأولى" من شراء الرقائق من الولايات المتحدة دون قيود، بينما لا تتمكن بلدان المجموعة "الثالثة"، بما في ذلك روسيا وكوريا الشمالية، من استيراد الرقائق منها بتاتًا.