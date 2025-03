شركة "ستارلينك" تتباحث مع المغرب لتزويد الإنترنيت عبر الأقمار الاصطناعية في الصحراء المغربية

تتباحث شركة "ستارلينك" الرائدة في تزويد الإنترنيت عبر الأقمار الاصطناعية، التابعة لرجل الأعمال، إيلون ماسك، مفاوضات مع المغرب من أجل إطلاق مشروع في الصحراء المغربية، بالاعتماد على رئيس الحكومة عزيز أخنوش وبتنسيق مع الديوان الملكي، من أجل تنفيذ هذا المشروع، وهو ما يُمكن أن يساهم في إعطاء دينامية قوية للأقاليم الجنوبية بالمغرب، عبر توفير أنترنيت قوي مدعوم من الأقمار الاصطناعية.حسب ما كشفه موقع "أفريكا انتليجنس" المتخصص في الشؤون الإفريقية.

