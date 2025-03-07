شركة "ستارلينك" تتباحث مع المغرب لتزويد الإنترنيت عبر الأقمار الاصطناعية في الصحراء المغربية

تتباحث شركة "ستارلينك" الرائدة في تزويد الإنترنيت عبر الأقمار الاصطناعية، التابعة لرجل الأعمال، إيلون ماسك، مفاوضات مع المغرب من أجل إطلاق مشروع في الصحراء المغربية، بالاعتماد على رئيس الحكومة عزيز أخنوش وبتنسيق مع الديوان الملكي، من أجل تنفيذ هذا المشروع، وهو ما يُمكن أن يساهم في إعطاء دينامية قوية للأقاليم الجنوبية بالمغرب، عبر توفير أنترنيت قوي مدعوم من الأقمار الاصطناعية.حسب ما كشفه موقع "أفريكا انتليجنس" المتخصص في الشؤون الإفريقية.

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وسيكون المشروع في الصحراء المغربية بمثابة دعم وترسيخ جديد للموقف الأمريكي الداعم لسيادة المغرب على الصحراء، خاصة أن صاحب الشركة، إيلون ماسك، يمتلك منصبا سياسيا في حكومة دونالد ترامب، حيث عينه الأخير في وزارة "الكفاءة الحكومية". ويُعد هذا المشروع، مناسب للأقاليم الجنوبية المغربية، بالنظر إلى شساعة مساحة الصحراء المغربية، والتي يُشكل فيها تمديد شبكة الأنترنيت السلكي، تحديات كثيرة واستثمارات مالية ضخمة، مما يجعل مشروع "ستارلينك" جذابا للتغلب على هذه المصاعب.

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وتعتمد هذه الشركة على عدد كبير من الأقمار الاصطناعية الصغيرة التي تدور في مدار منخفض حول الأرض، وتقوم هذه الأقمار بإرسال واستقبال الإشارات عبر محطات أرضية متخصصة، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال بالإنترنت من خلال هوائيات صغيرة مخصصة تُعرف بـ"Starlink Dish" وتوفر سرعة أنترنت أعلى وزمن استجابة أقل.

ووفق تقارير دولية، فإن شركة "ستارلينك" التابعة للشركة الأم التي يملكها ماسك وتحمل إسم "سبايس إكس" أحدث ثورة كبيرة في عالم الاتصال بالأنترنيت، حيث توفر هذه الشركة خدمة إنترنت عالية السرعة ومنخفضة الكلفة في جميع أنحاء العالم، خاصة في المناطق النائية والريفية التي تفتقر إلى بنية تحتية تقليدية للاتصالات.