جوجل تكشف عن "ديسكو": متصفح ذكاء اصطناعي يغيّر مستقبل التصفح على الإنترنت

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق متصفحها التجريبي الجديد "ديسكو" (Disco)، وهو اختصار لكلمة "Discovery" أي الاكتشاف، والذي يهدف إلى إعادة تصميم تجربة التصفح على الإنترنت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. المتصفح الجديد يعتمد على منصة كروميوم مثل متصفح كروم التقليدي، مع إضافة أدوات مبتكرة لإدارة التبويبات والمحتوى بشكل أكثر تفاعلية.

الميزة الأساسية في ديسكو تُعرف باسم "GenTab"، وتعمل باستخدام نموذج جوجل "جيميني 3" لتقديم تطبيقات ويب تفاعلية تساعد المستخدمين على إنجاز المهام بشكل أفضل. على سبيل المثال، يمكن استخدام GenTab لتخطيط رحلة سياحية، حيث يتم عرض خريطة، تقويم، مخطط زمني، ومعلومات حول كثافة الزوار ونصائح للتعامل مع الحشود، مع إمكانية حجز أماكن الإقامة أو متابعة اتجاهات الحدائق والزهور.

تتيح خاصية الدردشة في ديسكو التفاعل مع محتوى الويب مباشرة، حيث يمكن للمستخدمين إرسال استفسارات أو أوامر، بينما يقوم المتصفح بإنشاء أدوات مخصصة تستند إلى التبويبات المفتوحة وسجل التصفح. بحسب جوجل، كل عنصر يتم إنشاؤه عبر الذكاء الاصطناعي يربط بالمصادر الأصلية على الإنترنت لضمان المصداقية.

جوجل ترى في ديسكو أداة للتعلم السريع والتعاون مع المستخدمين لتطوير تصاميم متصفحات المستقبل، موضحة أن أفضل الأفكار التي يولدها ديسكو قد تُدمج لاحقًا في منتجات جوجل الأخرى، بما في ذلك كروم.

ويتم حاليًا فتح باب التسجيل لتجربة المتصفح عبر Google Labs، مع اشتراطات تشمل الإقامة في الولايات المتحدة، توقيع اتفاقية سرية، وتقييم مستوى معرفة المستخدم بالذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن يتوفر ديسكو أولاً على نظام macOS قبل أن يصل إلى ويندوز أو أندرويد.

تجدر الإشارة إلى أن متصفحات الذكاء الاصطناعي ليست جديدة تمامًا، حيث أطلقت OpenAI متصفح "أتلس" في أكتوبر\تشرين أول، وأطلقت Perplexity متصفح "كومت" في يوليو\تموز، بينما أضافت جوجل سابقًا وضع AI لمتصفح كروم التقليدي.