"التدخين والبدانة": تدهور في الحالة النفسية للإسرائيليين أثناء الحرب

تم الاحتفال هذا الأسبوع بيوم الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم ، ونشر المعهد الوطني لأبحاث السياسات الصحية تقريرًا عن الحالة الطبية للإسرائيليين لعام 2023، وفقًا لبيانات صناديق التأمين الصحي الأربعة، لا سيما في الأشهر الأولى وتشير البيانات إلى حدوث هبوط كبير في حالتهم النفسية لدى الإسرائيليين.

وأظهر التقرير أنه تم الإبلاغ عن زيادة مفرطة في استهلاك الكحول وتعاطي المخدرات والسمنة، مقارنة بعام 2022.

• أكثر من ربع النساء في إسرائيل (26.9%) يعانين من الوزن الزائد – وهي زيادة معتدلة مقارنة بالعام الماضي.

• حدثت زيادة بنحو 3% في نسبة المدخنين، 21.1% من الجمهور في إسرائيل. نسبة عالية من المدخنين في جنوب البلاد.

• حدثت قفزة بنسبة 6% في استخدام مضادات الاكتئاب، وكذلك قفزة بنسبة 3.5% في استهلاك المهدئات، مع ارتفاع نسب الاستهلاك في شمال البلاد. بشكل عام، تستهلك النساء مضادات الاكتئاب أكثر من الرجال.

• تفاقم الوضع بين مرضى السكري في المناطق التي تم إخلاؤها بسبب الحرب.

• ومن ناحية أخرى، هناك انخفاض في نسبة السمنة بين الأطفال، وارتفاع في نسبة الذين يتم فحصهم للأمراض الخبيثة.

• في تقرير حديث لصندوق مكابي للتأمين الصحي صدر قبل حوالي أسبوع، في إشارة إلى عام 2024، تبين أن 30% من الإسرائيليين يشيرون إلى الحاجة إلى مساعدة نفسية و43% أفادوا بتفاقم الأمراض المزمنة.

• 45% أدلوا بشهاداتهم حول زيادة الوزن. 1 من كل 10 مدخنين سابقين عاد للتدخين.

• أفاد 12% أنهم يستهلكون الكحول بشكل مفرط.