رسمياً: سامسونغ تكشف عن سلسلة Galaxy S26 في 25 فبراير مع مزايا ثورية

أعلنت سامسونج اليوم (الأربعاء) أنها ستعقد حدثًا للإعلان عن منتجاتها، Galaxy Unpacked، في 25 فبراير في سان فرانسيسكو. ومن المتوقع أن تكشف خلال هذا الحدث عن أجهزتها الرائدة الجديدة - سلسلة Galaxy S26، والتي ستضم ثلاثة طرازات فرعية مختلفة.

وكما هو الحال في كل عام، يأتي هذا الحدث بعد نشر العديد من التقارير - إلى جانب توقعات مختلفة حول الأجهزة الرائدة الجديدة والميزات المثيرة للاهتمام التي من المتوقع أن تحصل عليها.

أحد الابتكارات الأكثر إثارة للاهتمام التي قد تصل إلى الأجهزة الجديدة هو تكنولوجيا شاشة جديدة تُدعى "Privacy Display". ووفقًا للتقارير، ستدمج هذه التكنولوجيا في الشاشات قدرة تمنع الأشخاص الموجودين بجانب المستخدم من رؤية المحتوى المعروض على الشاشة.

المعنى هو أن فقط من ينظر مباشرة إلى الجهاز سيتمكن من رؤية ما يحدث عليه. ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الميزة ستتوفر في جميع الطرازات أم ستكون متاحة فقط للطراز الألترا المتقدم والأغلى في السلسلة.

إلى جانب ذلك، هناك تقارير ومؤشرات تفيد بأن سامسونج سترفع سرعة الشحن في طراز الألترا إلى 60 واط. سيكون هذا بمثابة ترقية كبيرة، بعد سنوات ظلت فيها الشركة بمعدل شحن محافظ أكثر من منافسيها.