نظرية البانسبيرميا: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

لطالما أثار البحث عن حياة خارج كوكب الأرض فضول البشرية، لكن مع اتساع الكون واكتشاف عدد هائل من الكواكب الخارجية، يزداد تحدي العثور على هذه الحياة.

يقدم بحث جديد منشور في قاعدة بيانات arXiv نظرية جديدة قد تُغير طريقة البحث عن الحياة الفضائية. يطرح البحث، الذي قاده العلماء الفلكيان هاريسون بي سميث ولانا سينابايين، فكرة "البانسبيرميا" التي تنص على أن الحياة يمكن أن تنتقل بين الكواكب عن طريق النيازك والمذنبات.

إذا صحت نظرية البانسبيرميا، فهذا يعني أن العلماء يمكنهم تضييق نطاق بحثهم عن الحياة الفضائية. بدلاً من البحث عن حياة على كل كوكب خارجي على حدة، يمكنهم البحث عن مجموعات من الكواكب ذات خصائص مشتركة تشير إلى وجود حياة محتملة.

وكالة ناسا حددت أكثر من 5000 كوكب خارجي محتمل للحياة، لكن البحث عن حياة على كل كوكب على حدة قد يستغرق سنوات. تأتي نظرية البانسبيرميا لتقدم حلاً محتملًا لتسريع عملية البحث عن طريق التركيز على مجموعات من الكواكب ذات الخصائص المشتركة.

وتُشير الدراسة إلى أن أشكال الحياة، مثلما غيرت الحياة على الأرض خصائص كوكبنا، ستغير أيضًا خصائص الكواكب الخارجية التي تستقر عليها.

يقترح الباحثون أن البحث عن مجموعات من الكواكب ذات الخصائص المتشابهة، مثل وجود غلاف جوي غني بالأكسجين، قد يشكل مؤشرًا قويًا على وجود حياة محتملة.