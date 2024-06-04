شبكة "إكس" تسمح بتناول محتوى إباحي على منصتها بشروط

في خطوة مفاجئة، أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (المعروفة سابقاً باسم تويتر) عن سياسة جديدة تسمح بنشر وتداول المحتوى الجنسي على المنصة، وذلك بشروط محددة.

ووفقًا لتحديث على موقع "إكس" الإلكتروني، فإنّ المنصة تسعى إلى "تمكين البالغين من التعبير عن أنفسهم بحرية وخلق مساحة آمنة ومفتوحة للنقاش حول الجنسانية".

وتنصّ الشروط الجديدة على ما يلي:

يجب أن يكون المحتوى الجنسي مُنتجًا ومُوزّعًا بالتراضي.

يجب تمييز المحتوى الجنسي بوضوح عن غيره من المحتوى، وذلك باستخدام علامات أو تنبيهات مناسبة.

يُمنع نشر المحتوى الجنسي الذي يُصوّر أو يُروج لاستغلال الأطفال أو إيذائهم.

يُمنع نشر المحتوى الجنسي الذي يُضّر بالآخرين أو يُشجع على العنف.

وتُؤكّد "إكس" على أنّ هذه السياسة "تتوافق مع التزامها بحرية التعبير" و"معتقداتها حول استقلالية البالغين".

وتأتي هذه الخطوة الجريئة بعد استحواذ إيلون ماسك على "إكس" في عام 2022. ويُعرف ماسك بتأييده لحرية التعبير، وقد أعلن سابقًا عن نيته "جعل المنصة أكثر انفتاحًا".

وتُثير سياسة "إكس" الجديدة جدلاً واسعًا حول حدود حرية التعبير على الإنترنت، ومسؤولية المنصات الاجتماعية في تنظيم المحتوى الذي يتم نشره عليها.