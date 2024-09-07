بمشاركة أكثر من 25 دولة: السعودية تنظم أول نسخة من الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي

بمشاركة أكثر من 25 دولة، تستعد السعودية لاستضافة النسخة الأولى من الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي (IAIO)، والذي ينظم برعاية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وستشارك كل دولة بفريق واحد مكون من 4 طلاب بحد أقصى، ويتسابق الطلاب بشكل منفرد على مدى يومين، خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، حيث سيتم تخصيص اليوم الأول من المسابقة للأسئلة العلمية، وفي اليوم الثاني يقوم الطلاب بحل مشكلات علمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال منصة مصممة خصيصاً لهذا الغرض.

ويأتي تنظيم الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) ومركز الأبحاث الدولي للذكاء الاصطناعي (IRCAI) بسلوفينيا، برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).

وتهدف "سدايا" من تنظيم هذا الأولمبياد الدولي إلى أن يكون منصة دولية للمسابقات في مجال الذكاء الاصطناعي، تحتضن الموهوبين وتنمي مهاراتهم، وأن يكون ملتقى يجمع العلماء والمهتمين من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات، وتطوير المهارات، والاطلاع على آخر المستجدات، وفق "واس".

كما تطمح "سدايا" أن يكون هذا الأولمبياد النواة الأولى لانطلاقته بمختلف دول العالم في المستقبل، لتكوين جيل جديد لديه فهم عميق بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءً من حياتنا اليومية وأنظمة قطاع الأعمال.

ونظمت "سدايا"، في إطار التحضير للأولمبياد، عدة محاضرات افتراضية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال موقع الأولمبياد بهدف تأهيل الفرق الدولية المشاركة في المسابقة، وتمكين الراغبين من الطلاب من مختلف دول العالم من الاستفادة من هذه المحاضرات لتوسيع مداركهم في هذا المجال الحيوي، امتدت لمدة 5 أسابيع.