"قضاء ساعات طويلة أمام الشاشة": ارتفاع في المخاطر للشباب على الإنترنت

أعلنت هيئة حماية المستهلك والتجارة العادلة الإسرائيلية اليوم (الأحد) أنها رصدت زيادة في المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون الشباب خلال فترة الصيف نتيجةً لزيادة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

يتمثل العنصران الرئيسيان للمخاطر في زيادة التعرض للإعلانات الخفية - لا سيما من خلال المؤثرين المشهورين على الإنترنت، وزيادة المشاركة في الأنشطة الإلكترونية التي تتضمن جوائز وتحديات - مثل المسابقات وفيديوهات فتح الصناديق وتحديات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تجمع بين رسائل تشجع على الشراء وترتبط بقيم "النجاح الاجتماعي" أو الانتماء الجماعي المرتبط بالاستهلاك.

بعد العطلة الصيفية، شهد استخدام المراهقين لشبكات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك ويوتيوب وإنستغرام، ارتفاعًا حادًا ومستمرًا. ويُثار القلق بشأن وجود فخاخ استهلاكية، تتأثر، من بين أمور أخرى، بالحملات الترويجية والحملات التسويقية الموجهة لفئة الشباب.

وتتمثل العناصر الرئيسية لهذا الضرر في الاستهلاك القائم على التأثير العاطفي والاجتماعي، وصعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والإعلانات الممولة.

المراهقون منكشفون بشكل خاص للعلامات التجارية المكلفة ولتشجيع الشراء السريع عبر الإنترنت، أحياناً دون موافقة أو إشراف الأهل، مما قد يؤدي أيضاً إلى الإضرار بالخصوصية أو إلى عمليات احتيال رقمية (مثل التصيد الاحتيالي أو شراء منتجات مزيفة). بالإضافة إلى ذلك، يميل المراهقون إلى مشاركة روابط أو بيانات شخصية أو التسجيل في تطبيقات دون التحقق من موثوقية الجهة المقدمة.

كوبي زريهان، المسؤول عن السلطة لحماية المستهلك والتجارة العادلة: "الصيف هو فترة معرضة بشكل خاص لانكشاف متزايد للمراهقين لمحتوى تسويقي قد يكون مضللًا أو يؤثر عليهم عاطفيًا ويشجعهم على شراء أشياء غير ضرورية. نحن ندعو الأهالي للمشاركة النشطة، التحدث مع أطفالهم حول السلوك الآمن على الشبكة، وتعليمهم كيفية التعرف على المحتوى الإعلاني وحماية خصوصيتهم. الفهم والوعي بهذه المخاطر هما المفتاح لحماية المراهقين. نحن نحث الجمهور على الإبلاغ للسلطة عن إعلانات مضللة أو محتويات تجارية إشكالية موجهة للقاصرين."