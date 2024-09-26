"تخلصوا من بيبي إلى الأبد": شبهات خطيرة بالتحريض ضد نتنياهو

فتحت وحدة السايبر في لاهاف 433 تحقيقا اليوم (الأربعاء) بشأن منشور ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فيه شبهة خطيرة بالتحريض المنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي. في هذه المرحلة لم يتم التعرف على هوية الشخص الذي نشر المنشور.

وجاء في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي: "لدينا فرصة ذهبية للقضاء على بيبي إلى الأبد، فهو يصر على الذهاب لإلقاء خطاب في الولايات المتحدة، بكل سرور، فليذهب. هدفنا أنه الاستفادة من مسار طريقه المعروف لضربه، فريق مسلح مع مركبات سيصطدم بموكبه، ونسحبه ونفعل ما كان يجب فعله منذ زمن طويل".