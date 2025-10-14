تهديد ديموغرافي؟ نسبة القطط للسكان تخرج عن السيطرة في قبرص

يقدّر مسؤولون رسميون في قبرص اليوم (الثلاثاء) أنه مقابل كل واحد من سكان الجزيرة يوجد على الأقل قط واحد، لكن نشطاء محليون يدّعون أن العدد أعلى بكثير.

اللجنة البرلمانية للبيئة في قبرص اجتمعت لمناقشة الموضوع في شهر سبتمبر\أيلول الماضي، في ظل حقيقة أن برنامج تعقيم القطط الحالي محدود للغاية ولا يستطيع استيعاب عدد الحيوانات ذات الأربع أرجل. مفوضة البيئة في الدولة أشارت إلى أنه يوجد فقط 2000 عملية تعقيم سنويًا يُموّل بمبلغ 100 ألف يورو.

بهدف حل المشكلة، أعلنت وزيرة البيئة في الدولة، ماريا باناجوتو، أن الحكومة ستمول الخطة بمبلغ إضافي قدره 200 ألف يورو. من ناحية أخرى، حذّر رئيس لجنة جودة البيئة من هذا الإجراء مدعيًا أنه لا يمكن الاعتماد على تمويل بدون استراتيجية. وقال: "لا يمكننا ببساطة الاستمرار في عمليات التعقيم بدون خطة".

حذر مسؤولون أيضًا من أن استمرار ظاهرة زيادة أعداد القطط في قبرص قد يؤدي إلى الإضرار بالنظام البيئي في الجزيرة، بل وقد يتسبب في أضرار للحيوانات نفسها. وكما هو معروف، للدولة تاريخ طويل كمحبة للقطط، التي أصبحت أيضًا من أهم عوامل الجذب السياحي في المنطقة.