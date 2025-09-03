إسرائيل تطلق قمر التجسس "اوفيك 19" بنجاح

قد يعجبك أيضًا -

أثار انفجار قوي الذعر مساء اليوم (الثلاثاء) بين سكان وسط إسرائيل، الذين خشوا من احتمال إطلاق صاروخ من اليمن - دون إنذار. ومع ذلك، بعد عدة دقائق تبيّن أن الأمر هو إطلاق القمر الصناعي الإسرائيلي "أفق 19" المزوّد بقدرات متقدمة.

كما أفيد، أُطلِق القمر الصناعي بنجاح على يد مديرية الفضاء في مفات (المديرية للبحوث، تطوير وسائل القتال والبنية التحتية التكنولوجية) التابعة لوزارة الأمن، الجيش الإسرائيلي والصناعة الجوية، بواسطة منصة إطلاق من نوع "شافيت"، من ميدان تجارب وسط إسرائيل

كما أفيد أن "أوفيك 19" هو قمر صناعي استطلاعي مزود برادار ذي قدرات متقدمة. عند دخوله إلى المدار حول الأرض، سيخضع القمر الصناعي لسلسلة من الاختبارات المخصصة للتحقق من سلامته ومستوى أدائه.

أشارت وزارة الأمن إلى أن برنامج الفضاء الأمني ​​تُشرف عليه مديرية الفضاء في الجيش الإسرائيلي، ويتعاون مع جهات مختلفة في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الوحدة 9900 في شعبة الاستخبارات وسلاح الجو. وقد تولت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية تطوير وتصنيع القمر الصناعي ومنصة الإطلاق بصفتها المقاول الرئيسي للمشروع.

وقادت شعبة أنظمة الصواريخ والفضاء، من خلال مصنع الفضاء، المشروع بالتعاون مع قسم إلتا، الذي صنّع منصة الإطلاق، ومصنع "إم إل إيه إم"، الذي قاد تطوير منصة الإطلاق، إلى جانب شركتي تومر ورافائيل، اللتين صنّعتا محركات إطلاق الصواريخ.