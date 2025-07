هكذا ستبدو الإعلانات على تطبيق واتساب

ستظهر الإعلانات التي ترافقنا في جميع التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي قريبًا في تطبيق واتساب أيضًا. أفادت مدونة WAbetainfo، التي تُعنى بالميزات الجديدة في واتساب، ليلة أمس (الاثنين) أنها بدأت بالظهور للمستخدمين في الإصدارات التجريبية من التطبيق. يُمكن لبعض مستخدمي هذه الإصدارات تجربة الميزات التي تتضمن إعلانات، والتي سيتم دمجها في تبويب "التحديثات" في واتساب، حيث سيتمكن أصحاب الأعمال من مشاركة المحتوى الدعائي ضمن منشوراتهم.

سيتم دمج الإعلانات في حالات التواصل الاعتيادية للمستخدم - كما هو الحال حاليًا في قصص إنستغرام - ولكن مع وضع علامة واضحة تُشير إلى أنها إعلان. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن تخطي الإعلانات، وإذا أصبحت بعض المعلومات والمحتوى مُزعجة، يُمكن حظرها.

في الواقع، القنوات الممولة هي نوع من المحتوى الممول، الذي يهدف إلى تمكين القنوات المفتوحة من زيادة انكشافها، من بين أمور أخرى، من خلال الحصول على موقع أكثر بروزاً في مكتبة القنوات - وهو أمر يساعد في جذب متابعين جدد. سيتم تمييز القنوات الممولة بشكل واضح، وسيتم دمج الإعلانات فقط في علامة التبويب "التحديثات" وليس في المحادثات الخاصة أو الصوتية أو في مجموعات ومجتمعات المستخدمين.

