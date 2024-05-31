ميتا تحظر حسابات تدير حملات سياسية بمساعدة الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا، المالكة لمواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب، أنها حظرت وأغلقت حسابات تدير حملات سياسية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لإعلان الشركة، فإن الشبكات التي وزعت الحملات جاءت من دول مثل روسيا والصين وإيران وإسرائيل.

تقول ميتا إنها تحارب حملات تستغل منصاتها لتوزيع تأثير سياسي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لخلق وهم دعم عام واسع النطاق لآراء متعلقة بالأحداث الجارية. استهدفت شبكات التأثير دفع أجندات سياسية للتأثير على الرأي العام عالميًا، مستخدمة حسابات وهمية تنشر صورًا أنشأها الذكاء الاصطناعي، وترد بنفسها على المنشورات التي تنشرها الشبكات الإعلامية.

من الأمثلة التي قدمتها ميتا، حملة مصدرها إسرائيل تضمنت 500 حساب على فيسبوك وإنستغرام يتظاهرون بأنهم طلاب يهود أمريكيون ومواطنون أمريكيون يشيدون بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وينشرون أدلة على حوادث معادية للسامية في الجامعات الأمريكية. كما ذكرت ميتا حملة تأثير صينية استهدفت مجموعات سكانية من أعضاء ديانة السيخ، عبر عشرات الحسابات على فيسبوك وإنستغرام.

وفقًا لميتا، من المحتمل أن يكون المحتوى الموزع في هذه الحملات مكتوبًا بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT. ورغم أن هذه الحملات ليست متطورة بما يكفي للتهرب من أدوات الكشف التي تستخدمها ميتا، إلا أنه ليس من الممكن حاليًا معرفة عدد الحملات التي لم يتم اكتشافها بعد.