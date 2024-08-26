"ليس لدينا ما نخفيه": تلغرام في أول رد على اعتقال مؤسسها في فرنسا

لا يزال اعتقال مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف في مطار باريس يثير الكثير من ردود الفعل. وعلق الكرملين على القصة اليوم (الاثنين) وقال إن "التصريحات الرسمية من فرنسا حول هذا الموضوع لم تُسمع بعد، ولا نعرف ما هي التهم الموجهة إلى دوروف. وإذا وصل الأمر إلى اتهامات - فسننتظر لنرى التهم." كما أفيد أنه لم يجتمع دوروف مع الرئيس فلاديمير بوتين في باكو.

بالإضافة إلى ذلك، نشرت Telegram الليلة الماضية أول بيان عن الاعتقال "نحن نلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية. وتلبي مراقبة المحتوى لدينا المعايير المقبولة في الصناعة وتتحسن باستمرار. ومن السخف الادعاء بأن المنصة أو مالكيها مسؤولون عن إساءة استخدامها. ما يقرب من مليار مستخدم حول العالم يستخدمون تلغرام كوسيلة اتصال ومصدرًا للمعلومات الحيوية، ودوروف ليس لديه ما يخفيه وهو يزور أوروبا كثيرًا".

على مر السنين، أصبح Telegram مصدرًا مهمًا للمعلومات في العديد من الأحداث - بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، وعلى الرغم من أنه غير مشفر افتراضيًا، إلا أن الكثيرين ينظرون إلى التطبيق على أنه بديل خاص وخالي من الرقابة لشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى. وبحسب التقارير، يركز التحقيق على عدم مراقبة المحتوى على تطبيق المراسلة الفورية. وهذا يعني أن دوروف مشتبه به لعدم اتخاذ الخطوات اللازمة، بحسب السلطات، لمنع النشاط الإجرامي على تلغرام، وهو السبب الفعلي لاعتقاله.

ولا يتحدث دوروف كثيرًا، وفي مقابلة أجريت معه في نيسان/أبريل الماضي، قال إن "هدف تلغرام هو أن يكون ’محايدًا’، ومقاومة طلبات الحكومات لتقديم المعلومات". وبالفعل فإن هذا أحد الأسباب التي تجعل الشركة تعمل من دبي، وليس من الولايات المتحدة أو أوروبا، أسوة بشركات أخرى بهذا الحجم. وفي وقت لاحق من المقابلة، أضاف أنه "يسافر بشكل رئيسي إلى البلدان ’الكبيرة والجيوسياسية ’، حيث يوجد" الكثير من الاهتمام بالمجتمع. وأسافر إلى أماكن تتوافق مع ما نقوم به ومع قيمنا".