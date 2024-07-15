تقرير: جوجل تجري محادثات لشراء شركة السايبر WIZ مقابل 23 مليار دولار

تجري شركة جوجل مفاوضات متقدمة للاستحواذ على شركة الإنترنت الإسرائيلية WIZ، مقابل 23 مليار دولار، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد. إذا تمت الصفقة، فستكون أكبر عملية استحواذ في تاريخ الشركة الأمريكية – وأكبر صفقة في تاريخ دولة إسرائيل.

ومن بين مؤسسي شركة WIZ التي تأسست عام 2020، رجل الأعمال عساف رابابورت، إلى جانب أصدقائه عامي لوتبيك وروي رزنيك وفينون كوستيكا.

وهذه هي الشركة الثانية التي أسسها الأربعة، بعد أن أسسوا عام 2012 شركة "Adalum" التي بيعت لشركة مايكروسوفت مقابل 320 مليون دولار. يسمح النظام الذي طوروه للمؤسسات بمراقبة نشاط الموظفين وتحديد السلوكيات غير الطبيعية. عندما تكتشف تهديدًا أو نشاطًا مشبوهًا، تقوم بتنبيه مدير أمن المعلومات في المؤسسة. بعد الاستحواذ، أصبح رابابورت مديرًا لقسم أمان السحابة في Microsoft.

في يناير 2018، أصبح رافبورت الرئيس التنفيذي لمركز مايكروسوفت للبحوث والتطوير في إسرائيل، وهو تعيين فاجأ الجميع نظرا لصغر سنه في ذلك الوقت - 34 سنة. بالتوازي، استمر في قيادة قسم الأمن السحابي في مايكروسوفت إسرائيل، الذي اكتسب إلى جانب أدالوم شركتين ناشئتين. في ديسمبر 2019، أعلن عن تقاعده من الشركة، من أجل تأسيس WIZ، التي بلغت وضع الوحيد القرن في غضون بضعة أشهر - مما جعله ملياردير.

إلى جانب نشاطه التجاري، كان من قادة الاحتجاجات لحقوق المثليين، وأعلن خلال فترة عمله كمدير تنفيذي عن منح تأجير الأرحام. بالإضافة إلى ذلك، أثناء الاحتجاج ضد الإصلاح القانوني، أعلن أن WIZ ستسحب أموالها من إسرائيل.