فك "شيفرة البروتين": مُنح جائزة نوبل للعلوم لثلاثة فائزين

حصل العلماء ديفيد بيكر وديميس هاسافيس وجون جامبر على جائزة نوبل اليوم (الأربعاء) لأبحاثهم مع البروتينات - "اللبنات الأساسية للحياة".

يعمل بيكر في جامعة واشنطن في سياتل، بينما يعمل كل من هاسبيس وجمبر في شركة تابعة لشركة جوجل المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وبررت لجنة الاختيار اختيارها: فقد صمم بيكر نوعًا جديدًا من البروتين في عام 2003، ومنذ ذلك الحين أنتجت مجموعته البحثية مجموعة متنوعة من البروتينات، بما في ذلك البروتينات التي يمكن استخدامها كأدوية، ولقاحات، ومواد نانوية، وأجهزة استشعار صغيرة.

وأضافت اللجنة أن هاسبيس وجمبر، من ناحية أخرى، أنشآ نموذجًا للذكاء الاصطناعي كان قادرًا على التنبؤ ببنية جميع البروتينات التي حددها الباحثون والتي يبلغ عددها 200 مليون تقريبًا.

وذكرت اللجنة: "قبل أربع سنوات، في عام 2020، تمكن ديميس هاسفيس وجون جامبر من ’فك شفرة البروتين’ بمساعدة الاستخدام الماهر للذكاء الاصطناعي. لقد جعلوا من الممكن التنبؤ بالبنية المعقدة لكل بروتين معروف في الطبيعة، في الحقيقة."

وأضافوا: "كان الحلم الآخر للعلماء هو بناء بروتينات جديدة لمعرفة كيفية استخدام أدوات الطبيعة العديدة لأغراضنا. وهذه هي المشكلة التي حلها ديفيد بيكر". وتابعوا "لقد طور أدوات حسابية تسمح للعلماء الآن بتصميم بروتينات جديدة ومذهلة بأشكال ووظائف جديدة تمامًا، مما يفتح إمكانيات لا حصر لها لتحقيق أكبر فائدة للجنس البشري."

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للآداب غدا، كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة. وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي.