اختراق عالمي: العلاج الدوائي للسمنة سيتناسب مع مضاعفات المرض

اختراق عالمي: نشر الاتحاد الأوروبي للسمنة (EASO) اليوم (الجمعة) في المجلة المرموقة Nature Medicine إرشادات جديدة تتضمن خوارزمية من نوعها لأول مرة للعلاج الدوائي، والتي تتيح للأطباء ملاءمة العلاج لمرض السمنة وفقًا للمضاعفات المصاحبة له.

معنى ذلك هو أنه سيتم إجراء ملاءمة شخصية للعلاج الدوائي بحسب المضاعفات المختلفة. الخوارزمية توفر أداة عمل سريرية مبتكرة، وتوصي بناءً على أحدث الأبحاث باستخدام أدوية مختلفة حسب نوع المضاعفة. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لمرض السمنة مع نوبات قلبية – يُعطى سيماجلوتيد (Semaglutide) الذي ثبت أنه يقلل من الأحداث القلبية الوعائية، أما في حالة السمنة مع انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) – يُعطى تيرزيباتيد (Tirzepatide) الذي أظهر معدلات عالية من التحسن، وفي حالة السمنة مع أمراض الركبة (الفُصال العظمي) – يُعطى سيماجلوتيد الذي خفف الألم وحسّن الأداء الوظيفي.

تجدر الإشارة إلى أن السيماجلوتيد والتيرازيبات يُعتبران من العلاجات الأولية في معظم الحالات نظرًا لانخفاض وزنهما بشكل ملحوظ وتأثيرهما على حدوث المضاعفات، كما أثبتت دراسات موسعة وطويلة الأمد. وضم الفريق الدولي الذي وضع المبادئ التوجيهية أيضًا البروفيسور درور ديكر، مدير قسم الطب الباطني والمركز متعدد التخصصات لعلاج السمنة في مستشفى شارون، من مجموعة كلاليت.

قال البروفيسور ديكر: "السمنة هي مرض مزمن ومعقد ذو تبعات صحية عديدة. التوجيهات الجديدة تمنح الأطباء أداة علاجية واضحة تحدد أي دواء مناسب لأي مضاعفة – القلب، الكبد، النوم أو المفاصل. نحن نتحدث عن ثورة ستُحسّن من قدرتنا على منع المضاعفات وتحسين جودة حياة المرضى".