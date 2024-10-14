هل مستكشف القارة الأمريكية يهودي؟ دراسة جديدة توضح

كان المستكشف كريستوفر كولومبوس يهوديا من أصل إسباني، وفقا لدراسة جديدة نشرت هذا الأسبوع في إسبانيا. وتعتمد هذه الدراسة على تحليل عينات صغيرة من الحمض النووي تم جمعها في كاتدرائية إشبيلية حيث عاش كولومبوس في السنوات الأخيرة من حياته. استغرق جمع عينات الحمض النووي حوالي 22 عامًا.

يهدف البحث إلى وضع حد للتكهنات التي أثيرت بشأن أصل المستكشف الشهير الذي توفي عام 1506 عن عمر يناهز 54 عاما. وعلى مر السنين، أثيرت تكهنات مختلفة حول أصله وادعى البعض أنه يوناني، بريطاني وبرتغالي ويهودي إسباني. عاش كولومبوس في وقت أُجبر فيه العديد من اليهود على التحول إلى المسيحية.

وقارن العلماء النتائج مع نتائج أقارب كولومبوس وأحفاده، وبثوا النتائج على التلفزيون الإسباني. وقال ميغيل يورينتي، أحد محرري الدراسة: "لدينا حمض نووي من كريستوفر كولومبوس، جزئي للغاية ولكنه كافٍ. لدينا حمض نووي من ابنه رينادو كولون". ووفقا له: "كل العينات لديها كروموسوم Y (ذكر). وفي عينة والدته، تم العثور على سمات تتفق مع الجذور اليهودية"