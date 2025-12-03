وحدة الذكاء الإصطناعي الجديدة في الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء عن إنشاء لوائين جديدين تحت قسم الاتصالات، أحدهما يعمل على تعزيز الذكاء الاصطناعي في الجيش. لواء "الذكاء الاصطناعي"، هو لواء تشغيلي-تكنولوجي يعمل تحت هيئة الأركان العامة، ويبادر إلى تطوير منصات وأنظمة وقدرات معلومات وذكاء اصطناعي تمكّن من قفزة في الفاعلية التشغيلية وخدمة أفراده من خلال تكنولوجيا جديدة، وتطوير الأشخاص والمنهج والثقافة.

في الحرب تم إيجاد وتعريف حلول تتيح إتاحة جميع المعلومات في الوقت الحقيقي للطرف التنفيذي. في هذه الأيام، يطوّر جيش الدفاع الإسرائيلي، من خلال الذكاء الاصطناعي، نظاماً يمكنه نسخ شبكة الاتصالات في الوقت الحقيقي خلال ثوانٍ معدودة. من المتوقع أن يؤثر هذا النظام في تحسين إدارة وتشغيل المعركة.

بالإضافة إلى ذلك، يطوّر الجيش الإسرائيلي نظام استدعاء وإدارة القوى البشرية، بما فيهم جنود الاحتياط، بشكل أكثر فاعلية يتيح تقليص الفجوات وزيادة جاهزية القوات. الجيش يطوّر أيضًا قدرات تُمكّن من إغلاق دوائر النيران بسرعة، مع استخدام متوازي لعشرات الآلاف من المستخدمين. كما ذُكر، ستُفعّل جميع هذه القدرات عبر الذكاء الاصطناعي - فرع سيتم تشغيله بالكامل من قِبل أفراد الاحتياط.