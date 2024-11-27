هل هذه نهاية شريحة SIM؟ التغيير المتوقع في جهاز أيفون القادم

نحو تغيير كبير آخر؟ كشف تقرير نشر في موقع The Information عن تفاصيل جديدة حول سلسلة iPhone 17، وعن النموذج الجديد الذي وضع أمام شركة Apple العديد من التحديات. وبحسب التقرير، فهو نموذج نحيف، من المتوقع أن يطلق عليه اسم Air، وتخطط شركة آبل لإزالة إمكانية استخدام بطاقة SIM الفعلية في داخله بشكل مادي. والسبب هو عدم تمكن المهندسين من دمجه في الجهاز الذي من المتوقع أن يكون أنحف موديل للشركة.

اليوم، لا تتضمن موديلات iPhone 14 إلى 16 المباعة في الولايات المتحدة بطاقة SIM فعلية، وتعتمد بالكامل على eSim الشريحة الألكترونية، ويشير التقرير إلى أن شركة آبل تخطط لتوسيع التغيير المعني إلى بلدان إضافية، في حين أنه ليس من الواضح بعد ما هي الدول المعنية لذلك ربما يتعين علينا انتظار الإعلان التالي لمعرفة ذلك. الانفصال التام عن بطاقة SIM الفعلية قد يخلق مشكلة لها في أحد أقوى الأسواق خارج الولايات المتحدة - الصين - حيث لا يوجد دعم لشريحة الاتصال الإلكترونية على الإطلاق. وهذا يعني أن شركة Apple ستضطر إلى إيجاد حل لهذه المشكلة لهم.

وبحسب التقارير، فإن سمك الجهاز سيتراوح بين خمسة وستة ملليمترات، وسيأتي مع مكبر صوت واحد فقط - حيث لا يوجد مكان لمكونات إضافية. إذا نجح الجهاز، فسيكون هو أنحف جهاز أنتجته الشركة حتى الآن. وإلى جانب هذا، من المتوقع أن يصل بكاميرا واحدة فقط موضوعة في المركز، وأن يضم أول مودم طورته الشركة.

ويبدو أيضًا من المنشورات المختلفة أن التحدي الآخر الذي تواجهه الشركة هو دمج بطارية ذات سعة مرغوبة، إلى جانب المكونات المطلوبة لإدارة درجات حرارة الجهاز.