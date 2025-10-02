مستشفى "آساف هاروفيه" الإسرائيلي يتعرض لهجوم سيبراني خطير

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ومستشفى أساف هاروفيه والهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن رصد محاولة خطيرة لتنفيذ هجوم إلكتروني على مستشفى "شَمِير — أساف هاروفيه"، مؤكدين أنه تم إحباط المحاولة التي وقعت خلال يوم الغفران.

ووفقًا للبيان المشترك، تمت إحباط الهجوم في مراحله الأولى، لكن الجهات المعنية تدرس احتمال تسرب بيانات. وأكدت إدارة المستشفى أن نشاطه اليومي استمر بشكل طبيعي.

في حين يزعم المستشفى إحباط المحاولة، لكن في الوقت نفسه، قام المخترقون بنشر معلومات طبية مسربة. ومع ذلك، لا يُعرف حاليًا أي أنظمة حاسوبية تمكنوا من تشفيرها. وجاء في رسالة المهاجمين، الذين يزعمون سرقة معلومات شخصية ومالية وسير ذاتية من المستشفى: "إذا ارتكبتم خطأً آخر، فسيتم تدميركم. وداعًا بيبي وسارة".

تُعرف مجموعة القراصنة، المسماة "كيلين"، بأنها مجموعة روسية من أوروبا الشرقية هاجمت عدة مستشفيات في لندن قبل نحو عام. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن الجزم بما إذا كان هذا هو موقعهم بالفعل. يقول خبراء الأمن السيبراني إن هذه المجموعة نشطة منذ حوالي ثلاث سنوات، وتعتمد على هجمات الفدية. وقد بلغ عدد ضحاياها هذا العام وحده حوالي 500 ضحية، وقد نشرت أسماءهم. وتعمل هذه المجموعة وفق نموذج التشفير وطلب الفدية.