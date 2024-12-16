بمساعدة شركة إسرائيلية: التجسس على صحفيين وناشطين في صربيا

تم تثبيت برامج تجسس على هواتف العشرات من الصحفيين والناشطين الاجتماعيين في صربيا، وفقا لتقرير نشرته منظمة العفو الدولية اليوم (الاثنين). ويقال إن برنامج التجسس الصربي تم تركيبه بمساعدة شركة مراقبة إسرائيلية، وبعد تثبيته على الهواتف، قام بالتقاط صور للشاشة ونسخ قوائم جهات الاتصال.

ويعرض التقرير أدلة جنائية رقمية وشهادات من النشطاء الذين زعموا أن هواتفهم تعرضت للاختراق في الأشهر الأخيرة، وتقود الآثار إلى المسؤولين الصرب. كما أشير الى أن شركة المراقبة الإسرائيلية Cellebrite قدمت برمجيات كانت تستخدم لفتح الهواتف قبل إصابتها ببرنامج التجسس الصربي “NoviSpy”.

AP Photo/Darko Vojinovic

وكتبت منظمة العفو الدولية أيضًا: "في كثير من الحالات، أبلغ النشطاء والصحفيون عن علامات نشاط مشبوه على هواتفهم المحمولة مباشرة بعد المقابلات مع الشرطة والسلطات الأمنية الصربية".