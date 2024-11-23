تحديث هام: واتس أب تنشر تحديثا يسهل على الجميع قراءه الرسائل

أصبحت الرسائل الصوتية على WhatsApp أمرًا شائعًا للغاية في السنوات الأخيرة، حيث يمكن تقسيم المستخدمين إلى أولئك الذين يكرهونها حتى الموت وأولئك الذين لا يستطيعون العيش بدونها. كشفت Meta الليلة الماضية (الخميس) عن ميزة جديدة ستغير طريقة استخدامنا للرسائل الصوتية – ومن المتوقع أن تجعل الأمر أسهل بكثير بالنسبة لنا. الآن، سيقوم التطبيق بنسخ الرسائل الصوتية لكم، وبالتالي فإن عذر "لا أستطيع الاستماع" لم يعد صالحًا.

وأوضحت الشركة أنه تتم عملية النسخ في جهاز المستخدم، بحيث لا يتمكن أي شخص - باستثناء المرسل والمستلم - من الوصول إلى المحتوى.

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وهذه هي طريقة تفعيل الخاصية الجديدة:

لتفعيل النسخ، يجب عليك الدخول إلى الإعدادات، ومن هناك إلى "الدردشات" ثم تفعيل خيار "نسخ الرسائل الصوتية" واختيار اللغة المناسبة. لنسخ رسالة صوتية، اضغط مع الاستمرار على الرسالة لفترة طويلة ثم اضغط على "نسخ". من المهم التأكيد على أن النسخ لا يتم تلقائيًا لجميع الرسائل الصوتية.وذكرت ميتا أنه سيتم إطلاق الميزة تدريجيًا في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة، وستدعم لغات مختارة.