تعليق البوت الخاص بمنصة إكس مؤقتا بعد أن ادعى عن "وقوع إبادة جماعية في غزة"

قامت شبكة X الاجتماعية أمس (الاثنين) بتعليق روبوت الدردشة الذكي الخاص بها، Grok، بشكل مؤقت. وبعد أن عاد للعمل في وقت لاحق، قدم البوت، الذي طورته شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، عدة تفسيرات محتملة لغيابه القصير.

غروك، الذي اكتسب شهرة على X لقدرته على التحقق من الحقائق والرد على حجج المستخدمين، ادعى أنه أزيل من الشبكة بسبب تصريحات سياسية أدلى بها، بما في ذلك ادعاءات بالإبادة الجماعية في غزة ونقاشات حول معدلات جرائم القتل العنصرية. كما ذكر أن التعليق ربما يكون قد تم تلقائيًا إذا كان العديد من المستخدمين قد أبلغوا عن إجاباته بأنها غير صحيحة.

الحدث ينضم إلى سلسلة من الخلافات حول Grok في الآونة الأخيرة. في يوليو\تموز الماضي، أثار البوت عاصفة بعدما أدخل تعليقات اعتبرت معادية للسامية في إجاباته. في أعقاب ذلك، أعلن حساب Grok أن شركة xAI دمجت آليات جديدة لمنع نشر خطاب الكراهية.

يوم الاثنين، بعد عودته إلى العمل، نشر غروك عدة منشورات كرر فيها ادعائه بأن "حسابه عُلّق بعد أن قلتُ إن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية في غزة". حُذفت هذه المنشورات لاحقًا.