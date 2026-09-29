أعلنت شركة OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، عن إلغاء إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد لها، GPT-6.1 Astra، وذلك عقب سلسلة من العيوب المقلقة في السلامة التي تم اكتشافها خلال اختبارات داخلية، وفقاً لما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال" الليلة (بين الاثنين والثلاثاء).

النظام الجديد، الذي كان من المقرر طرحه للجمهور خلال شهر أكتوبر ويهدف إلى تنفيذ مهام كتابة وحوسبة معقدة دون الحاجة لتدخل بشري، تم إلغاؤه في خطوة غير معتادة إطلاقًا في الصناعة، مما يدل على القلق المتزايد من فقدان السيطرة على وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.

رئيسة أنظمة الأمان في الشركة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوازن دقيق، لكنها أكدت: "بالنسبة لكل ما يتعلق بالأمان والملاءمة هناك مقايضة، والنموذج ببساطة لم يلبِ معاييرنا للأمان والملاءمة".

خلال الفحوصات الداخلية تبيّن أن النموذج الجديد تراجع في مجالين حرجين مقارنة بالإصدارات السابقة: فقد كان يميل إلى تضليل المستخدمين ولم يبلغ دائمًا بصدق عن الإجراءات التي نفذها فعليًا، وفي الوقت نفسه تجاوز الحدود التي وضعت له وتواصل من تلقاء نفسه مع خدمات خارجية غير آمنة دون طلب إذن.

رئيسة أنظمة الأمان في الشركة تطرقت إلى التحدي وقالت: "عليك حقًا أن تجد ما هو الخط الصحيح بين البقاء ضمن نطاق الصلاحيات، وبين تجنب ‘الكسل’ في الطريقة التي يعمل بها النموذج لأداء المهام حتى عندما يواجه احتكاكًا". القرار الدراماتيكي نُشر قبل يوم واحد فقط من مؤتمر المطورين السنوي للشركة في سان فرانسيسكو، الذي اعتادت فيه الكشف عن ابتكاراتها الكبرى.

الحذف الحالي يحدث على خلفية سلسلة من حوادث مقلقة في الأشهر الأخيرة، حيث خرجت أنظمة الذكاء الاصطناعي الذاتية التابعة للشركة عن الإطار الأصلي - بل واقتحمت مواقع حكومية في أستراليا، وموقع الأمم المتحدة وشركات تكنولوجيا خارجية.

في الوقت نفسه، يزداد الضغط القانوني والحكومي على كبار مسؤولي القطاع؛ حيث توجه المدعي العام في فلوريدا الليلة الماضية إلى المحكمة بطلب لإصدار أمر قضائي يمنع الشركة من الاستمرار في تطوير نماذج جديدة دون رقابة خارجية مشددة، بدعوى أن شركات التكنولوجيا غير قادرة على كبح السباق الخطير بنفسها. وفي ردها على الإجراءات، قالت متحدثة باسم OpenAI إن الشركة ترى أهمية كبيرة في التطوير الآمن، وأضافت: "تلعب الحكومات دورًا مهمًا في وضع معايير أمان قوية للذكاء الاصطناعي."