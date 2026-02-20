رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس (الخميس) على تصريح الرئيس السابق أوباما الذي ادعى أن "الكائنات الفضائية حقيقية، ولكنها ليست موجودة في المنطقة 51".

قال ترامب: "لقد سرّب معلومات سرية، لم يكن من المفترض أن يفعل ذلك. لا أعرف إن كانت صحيحة أم لا، لكن كثير من الناس يصدقون ذلك. لقد ارتكب خطأً كبيراً".

كما هو معروف، أوباما أكد هذه الأمور في مقابلة أجراها مع البودكاست الأمريكي "No Lie". في مقابلة مع مقدم البودكاست برايان تايلر كوهين، قال الرئيس السابق إن "الكائنات الفضائية حقيقية، لكنها لا تُحتجز في المنطقة 51"، وهي أحد أكثر المنشآت سرية في الجيش الأمريكي. وأضاف: "لا يوجد منشأة تحت الأرض، إلا إذا كانت هناك مؤامرة ضخمة وهم يخفونها حتى عن رئيس الولايات المتحدة"، قال أوباما. وعندما سُئل لاحقًا ما هو أول شيء سأله بعد أن أدى اليمين كرئيس، أجاب بأنه سأل: "أين الكائنات الفضائية؟".