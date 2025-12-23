خبير يطلق تحذيرًا عالميًا لمواجهة ظواهر غير مسبوقة في مونديال 2026

يتوقع الباحث في الظواهر الغامضة وصانع الأفلام مارك كريستوفر لي أن يشهد مونديال 2026 حدثًا غير مسبوق، حيث ستكشف الحيوانات الفضائية (الكائنات الفضائية) عن نفسها أمام ملايين المشاهدين حول العالم. لي استند في توقعاته إلى نبوءات قديمة وحوادث مراقبة للأجسام الطائرة المجهولة (UFOs)، بما في ذلك ما ذكرته الميتسيكية البلغارية العمياء بابا فانغا عن ظهور كائنات فضائية في نوفمبر 2026 خلال حدث عالمي كبير، وهو ما يتزامن مع مباريات النهائي في كأس العالم.

ويحذر لي من أن هذا الحدث قد يشعل تغييرات عالمية ضخمة تشمل صراعات دولية، كوارث طبيعية، وطفرات تكنولوجية، مطالبًا الحكومات والجمهور بالاستعداد لمواجهة هذه الظواهر. ويشير إلى ارتفاع التقارير عن الأجسام الطائرة المجهولة وتأكيدات رسمية حكومية كعامل يعزز احتمال حدوث كشف علني للكائنات الفضائية خلال البطولة العالمية.

لي يؤكد أن الأمر ليس خيالًا علميًا، بل احتمال واقعي قد يغير نظرتنا إلى العالم والكون، داعيًا إلى فتح حوار دولي حول التأهب لمواجهة الكائنات الفضائية وإجراء تحقيقات علمية شفافة.