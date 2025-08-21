أداة تجسس: التطبيق الذي سيصبح إلزاميًا على الهواتف الذكية في روسيا

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت الحكومة الروسية اليوم (الخميس) أن تطبيق الرسائل Max، المدعوم من قبل الدولة، سيُثبّت مسبقًا على جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تُباع في البلاد. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى توسيع قدرة الحكومة على التجسس على المواطنين.

في البيان الرسمي للحكومة قيل إن "تطبيق Max سيتم تثبيته على الأجهزة ابتداءً من 1 سبتمبر\ايلول". كما ذكر أن تطبيق RuStore، المنافس المحلي لمتجر تطبيقات Apple، سيتم تثبيته مسبقًا على أجهزة الآيفون. إلى جانب ذلك، أشار الكرملين إلى أنه ابتداءً من 1 يناير\كانون ثاني، سيتم تلقائيًا تثبيت برنامج التلفزيون Lime HD، الذي يوفر وصولاً مجانيًا إلى القنوات التلفزيونية الحكومية الروسية، على أجهزة التلفزيون الذكية في البلاد.

كما ذُكر، تم إطلاق Max في شهر مارس\آذار الماضي من قبل مجموعة الوسائط الاجتماعية VK، كبديل لتطبيق VK Messenger، الذي يوجد في قائمة التطبيقات الإلزامية الخاصة بالحكومة منذ عام 2023. التطبيق الجديد يتيح للمستخدمين إرسال رسائل، إجراء مكالمات صوتية ومرئية، وإرسال أموال، مع وجود خطة لإضافة العديد من الميزات إليه مستقبلاً – بما في ذلك إمكانية طلب رحلات.

ماكس يشبه تطبيق WeChat الصيني، الذي يتيح للمستخدمين إرسال رسائل، النشر على الشبكات الاجتماعية، الدفع وإجراء الحجوزات. وقد صرح خبراء في السابق لـCNN أن نشاط المستخدمين على WeChat يخضع على الأرجح لمراقبة مشددة من قبل الدولة.