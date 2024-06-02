بظل التهديدات بحظر استخدامه بالولايات المتحدة: ترامب ينضم إلى تيكتوك

الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة دونالد ترامب انضم إلى تطبيق تيكتوك. وتحدث هذه الخطوة في ظل التهديدات بحظر استخدام التطبيق في الولايات المتحدة بسبب علاقاته بالصين.

🎥: الحساب الرسمي لدونالد ترامب على تيك توك

ومساء السبت، نشر الرئيس السابق مقطع فيديو على حساب "realDonaldTrump"، يظهر فيه ترامب وهو يلوح للجماهير في نزال بطولة القتال النهائي الذي حضره في نيوارك بولاية نيوجيرسي. وقال دانا وايت، الرئيس التنفيذي لـUFC، وهو يقدم ترامب في الفيديو: "الرئيس موجود على TikTok الآن".

وتأتي خطوة ترامب للانضمام إلى TikTok في محاولة للوصول إلى الناخبين المحتملين، وخاصة الشباب، قبل انتخابات تشرين ثاني /نوفمبر. يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه تطبيق الفيديو واسع الانتشار حظرًا محتملاً في الولايات المتحدة إذا لم يتخلص من مالكه الصيني ByteDance.

وقال مستشار حملة المرشح الجمهوري، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية: "الحملة تلعب على جميع الجبهات". "إن القدرة على القيام بالدعوة على العديد من المنصات والنقاط الإعلانية أمر مهم وهذه مجرد واحدة من الطرق العديدة التي سنصل بها إلى الناخبين. يميل Tiktok نحو الجمهور الأصغر سنا."