الإجراء المبتكر الذي يحل محل الجراحة - وتم إجراؤه لأول مرة في إسرائيل

التنقل "الداخلي لـ Waze" للمريض- داخل مجرى التنفس - للعثور على أورام صغيرة في إجراء يحل محل الجراحة ، تم إجراؤه لأول مرة في إسرائيل في المركز الطبي شعاري تسيديك، حسبما أعلن المستشفى اليوم (الأحد).

النظام الابتكاري في المركز الطبي شعاري الصدق يتيح فحص الأورام الصغيرة في الرئتين، دون الحاجة إلى الجراحة. يقوم النظام بتحليل الصور الطبية عبر الذكاء الاصطناعي (AI) وينتج "خطة طريق" دقيقة إلى موقع الخزعة - مع تحذيرات في الوقت الفعلي عن العوائق في الطريق.

وقال أحد المرضى، الذين خاضوا العملية المبتكرة: "أوضح البروفيسور غابرييل إيزبيتسكي، مدير معهد الرئة في شعاري تسيديك الذي رافقني، مع الدكتور نادر عبد الرحمن، مدير وحدة تنظير القصبات في المستشفى بالنسبة لي كان لدي خياران. إما استئصال الجزء المصاب من الرئة أو أخذ خزعة باستخدام جهاز جديد أطلق عليه اسم "الخزعة الحكيمة" والذي يمكنه أيضًا الوصول إلى الأماكن العميقة داخل الرئتين".

نظام التنقل ILLUMISITE الجديد الذي اشتراه شعاري تسيديك مؤخرًا، هو نظام تنقل قادر على التكيف مع جميع التغييرات التي حدثت في جسم المريض منذ إجراء آخر فحص بالأشعة المقطعية حتى اليوم. وهذا هو النظام الأول من نوعه في إسرائيل. وقال البروفيسور إيزبيتسكي: "إن هذا التحديث هائل وأخبار ممتازة لجميع المرضى. النظام الجديد الذي قدمناه إلى المركز الطبي يسمح بأخذ عينات من أصغر الخزعات في الرئتين، دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية، ومعه يمكن آخذ خزعات دقيقة التي تتيح التشخيص الدقيق والعلاج السريع والمبكر."

وأضاف الأطباء أيضًا أن أنظمة التنقل الطبية موجودة بالفعل في إسرائيل، لكن النظام الجديد يعرف كيفية تصحيح الاختلافات بين التخطيط الذي تم بمساعدة التصوير المقطعي المحوسب والموقع الدقيق للنتيجة في الوقت الفعلي، بمجرد إجراء تنظير القصبات . تم إجراء ثلاث عمليات لأول مرة في إسرائيل وتم الحصول على استجابة مرضية واضحة لدى جميع المرضى.