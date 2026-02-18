إفطار رمضان صحي: أفضل 7 أطعمة لاستعادة الطاقة وترطيب الجسم بعد الصيام

دليلك لاختيار وجبة إفطار متوازنة: تمر، ماء، شوربة، بروتينات خفيفة وخضروات للحفاظ على الطاقة والصحة طوال الشهر الكريم

مع حلول أذان المغرب، يكون الجسم قد صام لساعات طويلة، ما يجعل اختيار وجبة الإفطار خطوة أساسية للحفاظ على الطاقة وترطيب الجسم دون إرهاق الجهاز الهضمي.

ويقدّم خبراء التغذية مجموعة من الأطعمة المثالية لبداية الإفطار:

1. التمر والماء: البداية التقليدية المثالية لرفع مستوى الطاقة بسرعة واستعادة السوائل.

2. الشوربة الدافئة: مثل شوربة العدس أو الخضار، لتهيئة المعدة وتعويض الأملاح المفقودة.

3. البروتينات الخفيفة: الدجاج، السمك، البيض، والبقوليات للحصول على شعور بالشبع واستقرار الطاقة.

4.الكربوهيدرات المعقدة: الأرز البني، البرغل، خبز الحبوب الكاملة، لتوفير طاقة مستدامة بعد الصيام.

5.الخضروات الطازجة أو المطهوة بخفة: تمد الجسم بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

6.الدهون الصحية باعتدال: زيت الزيتون، المكسرات غير المملحة، أو الأفوكادو، مع تجنب الأطعمة المقلية الثقيلة.

7. الحلويات: يمكن تناولها بكميات صغيرة بعد ساعتين من الإفطار، أو اختيار بدائل خفيفة مثل الفواكه.

وينصح الخبراء بتناول الطعام ببطء، وعدم الإفراط في الكمية، وشرب الماء بين الإفطار والسحور، لتجربة صيام صحية ومريحة طوال شهر رمضان. هذا الخبر يقدم دليلًا عمليًا لمائدة إفطار متوازنة، تجمع بين استعادة الطاقة والترطيب والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.