هل تؤثر حروب التشويش على انظمة"جي بي اس" على حياة المدنيين؟

تنامت عمليات التلاعب بإشارات الملاحة فيما يعرف باسم "حرب أنظمة تحديد المواقع (GPS)"، في تخريب الهواتف الذكية، والطائرات، والسفن المدنية في 3 قارات، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، وبدأت القدرة التشويش على أنظمة تحديد المواقع أو إرسال الإشارات المخادعة إلى حد كبير حكراً على الجيوش على مدى العقدين المنصرمين، حيث كانت هذه الممارسات تستخدم للدفاع عن المواقع الحساسة ضد هجمات الطائرات المُسيرة أو الهجمات الصاروخية، أو لإخفاء أنشطة خاصة.

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ولكن التشويش المنتظم من قبل القوات المسلحة، وخاصة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أحدث مشكلات واسعة النطاق للسكان المدنيين أيضاً، وأصبح تأثير الإشارات المضللة واسع النطاق.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد اقر في وقت سابق، "بحجب إشارات نظام تحديد المواقع في إسرائيل كإجراء دفاعي في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر المنصرم، والهجمات الصاروخية التي شنتها إيران الشهر المنصرم".

ويشكو سكان إسرائيل، والأردن، ولبنان من أن التشويش جعل من المستحيل استخدام تطبيقات سيارات الأجرة، أو الوجبات الجاهزة، أو تطبيقات التعارف. وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" وجمعية العون الطبي للفلسطينيين للصحيفة، إن استمرار مشكلات الاتصال أعاق جهود الإغاثة في غزة.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك زيادة في شكل أكثر تطوراً من أشكال التشويش على النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية، وهو الإشارات المخادعة. وفي بعض الأحيان، ترسل السفن التي تنقل بضائع غير مشروعة إشارات زائفة لموقعها؛ للتحايل على عقوبات أو قيود تنظيمية أخرى، مثل حقوق الصيد.

وفي أبريل/نيسان المنصرم، تأثر ما يصل إلى 30 ألف طائرة بالإشارات المخادعة، وفقاً لتحليل أجرته شركة SkAi لبيانات شبكة "أوبن سكاي" المتخصصة في مراقبة حركة الطيران.

وقال الخبير في تدخلات النظم العالمية لسواتل الملاحة بجامعة تكساس تود همفريز "هذا وضع خطير"، وأضاف "يمكن أن يصبح الطيارون في حيرة من أمرهم بشأن موقعهم، وينتهي بهم الأمر إلى الاضطرار إلى الاتصال بمركز التحكم في الطائرة والسؤال عن الاتجاهات خطوة بخطوة.. لقد تجاوز خط الإزعاج فقط".

وفي السياق قالت "فاينانشيال تايمز" إن تحليلها للبيانات الواردة من موقع "فلايت رادار 24" Flightradar24، المختص بتتبع حركة الطائرات، أظهر أن ما يقرب من 40 مليون شخص عاشوا في مناطق بها إشارات تحديد مواقع غير موثوقة، مشيرة إلى أن"هذه المناطق شملت العاصمة التركية أنقرة، حيث تتمركز قواتها المسلحة، ومساحات من ساحل البحر الأسود، وشبه جزيرة سيناء المصرية، وعدد من أكبر المدن العراقية، وحدود ميانمار التي مزقتها الحرب"

كما أثر هذا التشويش القوي على مناطق يبلغ عدد سكانها مجتمعة 110 ملايين نسمة، بما في ذلك مدن تتواجد بها منشآت عسكرية؛ مثل سان بطرسبرج في روسيا، ولاهور في باكستان، وبيروت في لبنان، وقال المحلل في مؤسسة المعهد الملكي للخدمات المتحدة البحثية، توماس ويثينجتون، للصحيفة، إن "الدافع الرئيسي هو الرغبة في حماية الأهداف العسكرية".

وأوضح أن "الطائرات المُسيرة والأسلحة الموجهة تميل إلى الاعتماد على النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)"، مشيراً إلى أن "إطلاق إشارة تشويش يحد من قدرتها على التنقل بشكل صحيح. فأنظمة تحديد المواقع تُعد جزءاً من النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية، والذي يمثل المصطلح الشامل لجميع الأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الصناعية".

وكان حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد ألقى باللوم على روسيا في الانقطاعات التي أصابت النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية في أجزاء كبيرة من أوروبا، والتي أثرت إحداها على طائرة كانت تقل وزير الدفاع البريطاني.

وتسبب الصراع في الشرق الأوسط أيضاً في زيادة عمليات التلاعب في نظام تحديد المواقع في المنطقة. ويُقال إن بعض زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستخدمون أجهزة تشويش محمولة لحمايتهم أثناء السفر، بحسب "فاينانشيال تايمز".

وقالت الصحيفة، إن الإشارات الزائفة المستخدمة في التشويش، والتي تعمل من خلال إرباك أجهزة الاستقبال ببيانات مشتتة، لا تميز بين الأجهزة العسكرية والمدنية.

وحذر مسؤولون في حكومات دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) الشهر المنصرم من وقوع كارثة جوية وشيكة بعدما أجبر تعطل النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية رحلتين تابعتين لشركة "فين إير" على العودة في منتصف الرحلة.

وبعد شعورها بالقلق من المخاطر المحتملة، أطلقت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، مشروعاً أطلقت عليه اسم "الرخ المتناغم" لإنشاء "خريطة جوية" للتشويش، والذي يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للمستخدمين حول العالم، وفقاً للصحيفة.

وتحتوي جميع الطائرات تقريباً على أنظمة بديلة لتحديد المواقع، مثل الملاحة بالقصور الذاتي باستخدام أجهزة استشعار الحركة. ولكن التحول إلى الأنظمة الاحتياطية يزيد من احتمالات الخطأ.