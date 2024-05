هل تؤثر حروب التشويش على انظمة"جي بي اس" على حياة المدنيين؟

تنامت عمليات التلاعب بإشارات الملاحة فيما يعرف باسم "حرب أنظمة تحديد المواقع (GPS)"، في تخريب الهواتف الذكية، والطائرات، والسفن المدنية في 3 قارات، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، وبدأت القدرة التشويش على أنظمة تحديد المواقع أو إرسال الإشارات المخادعة إلى حد كبير حكراً على الجيوش على مدى العقدين المنصرمين، حيث كانت هذه الممارسات تستخدم للدفاع عن المواقع الحساسة ضد هجمات الطائرات المُسيرة أو الهجمات الصاروخية، أو لإخفاء أنشطة خاصة.

