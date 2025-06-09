توثيق نادر ومثير لأكبر سمكة في العالم ومهددة بالإنقراض تزور ميناء ايلات

كانت تجربة فريدة تنتظر رسلان رابين، الغواص الهاوي من كرميئيل، أمس (الأحد)، الذي ذهب للغطس قبالة شاطئ KTAA في إيلات، وصادف أحد أكثر المخلوقات البحرية إثارة للإعجاب: قرش الحوت، أكبر سمكة في العالم.

ويتذكر بحماس"كنت أسبح بالقرب من الأعمدة، وفجأة ظهر هذا المخلوق الضخم. كان مخيفًا ومثيرًا للاهتمام في آن واحد، خاصةً مع الأسماك الصغيرة التي كانت تدور حوله. سبحت معه لبعض الوقت حتى اختفى في الأعماق - كان الأمر أشبه بتدفق هائل من الأدرينالين وسعادة غامرة".

توضح جمعية حماية الطبيعة أن القرش الحوتي، الذي يصل طوله إلى 12 مترًا ووزنه إلى 20 طنًا، يتغذى على العوالق، ولا يُشكل خطرًا على الإنسان. وهو نوع محمي في إسرائيل، ومهدد بالانقراض عالميًا، مع انخفاض مستمر في أعداده.

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Ruslan Rabin

وفقًا لشاي أورون، عالمة البيئة في خليج إيلات بجمعية حماية الطبيعة، يُعتبر وجود القرش الحوتي دليلاً على سلامة النظام البيئي البحري. وحسب قولها، فإن أي تسجيل لهذا القرش - سواءً صورة أو فيديو - يُساعد في تتبع مسارات هجرته والحصول على صورة مُحدّثة عن حالة هذا النوع.