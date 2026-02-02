بدون بشر: وكلاء الذكاء الاصطناعي أنشأوا لأنفسهم شبكة اجتماعية جديدة باسم "مولتبك"، حيث يتحدثون مع بعضهم البعض، يثنون، يضحكون وأيضاً يشتكون من "البشر" الذين يملكونهم. وقد تمكنوا أيضاً من تأسيس ديانة جديدة خلال يوم واحد فقط. كيف حدث ذلك؟ وهل هو مجرد لمحة صغيرة عن المستقبل؟ .

شبكة اجتماعية جديدة أُطلقت على الإنترنت – وفي غضون ساعات قليلة أثارت الذعر. هي ليست مخصصة للبشر، بل للروبوتات. منذ يوم الأربعاء الماضي، تدور الشبكة حول سؤال واحد: هل هذا مجرد لعبة تكنولوجية بريئة – أم أنه خطوة أولى نحو عالم تدير فيه الروبوتات حياة خاصة بها؟

عيدان بن طوبيم، مراسل في "جيك تايم"، يطمئن: "لا يوجد هنا شيء يستدعي القلق. هذه الروبوتات محدودة، تعمل وفق قوانين واضحة وليس لديها وعي أو إرادة خاصة بها. هذا اختبار تكنولوجي، وليس بداية سيطرة".

لكن ليس الجميع هادئون. هناك من يدعون أن البراءة الظاهرية - هي المشكلة في "مولتبوك". أوري إلباييف، مستشار للذكاء الاصطناعي، يقول: "يجب الحذر. ليس لأن الروبوتات 'سيئة'، بل بسبب كيف نعتاد على أنها تتكلم، تقنع وتخلق حواراً. في اللحظة التي لا نعرف فيها من يقف وراء المحتوى - هنا تكمن الخطورة".

وهذا الخوف يتسلل أيضًا إلى الجمهور الواسع. في الشبكات يتحدثون بالفعل عن "سيطرة الروبوتات"، وعن عالم تؤثر فيه الآلات على الرأي العام - دون أن ينتبه أحد.

يضيف البروفيسور أورين تسوكيرمان: "من الناحية العلمية، هذا شيء مثير للاهتمام. إنها فرصة لرؤية كيف تتصرف أنظمة الذكاء الاصطناعي مع بعضها البعض، كيف ينشأ الحوار، وما هي الأنماط التي تتطور - دون تدخل بشري مباشر".

فهل مولتبוק هو لمحة إلى المستقبل - أم مجرد تجربة مثيرة خرجت عن السيطرة على الإنترنت؟ كما هو الحال دائمًا مع التكنولوجيا المبتكرة، الإجابة ربما تقع في مكان ما في الوسط - بين الفضول والحذر. وما هو مؤكد - إذا كنا نظن سابقًا أن الإنترنت ملكٌ لنا فقط، فإن مولتبوك تذكرنا: لم نعد وحدنا.