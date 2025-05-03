المغرب: إنجاز طبي غير مسبوق، جراحة روبوتية عن بُعد بين مدينتي الدار البيضاء والعيون لاستئصال البروستاتا الجذرية

أجرى الدكتور المغربي المتخصص في جراحة المسالك البولية والخبير في الجراحة الروبوتية عادل وزان، أمس الجمعة، عملية استئصال البروستاتا الجذرية بمساعدة الروبوت لمريض يوجد على بعد أكثر من 1100 كيلومتر، وذلك داخل العيادة الدولية بمدينة العيون في الصحراء المغربية، وقد تكللت العملية بالنجاح، والمريض حاليًا في حالة جيدة.

وقال الدكتور وزان: "ما يهم هو صحة المريض. اليوم، بفضل هذه التكنولوجيا، أصبح إجراء العمليات عن بُعد واقعًا ملموسًا".

ومن جهته قال المدير العام لمجموعة AKDITAL الدكتور رشدي طالب، إن "هذا التقدم يمثل بداية فعلية للامركزية في الرعاية الطبية المتخصصة بالمغرب".

وبهذا الانجاز حققت مجموعة AKDITAL، إنجازًا طبيًا غير مسبوق في المغرب، تمثّل في إجراء عملية جراحية عن بُعد بين مدينتي الدار البيضاء والعيون، حيث جهّزت المجموعة منشآتها بروبوتات جراحية من الجيل الجديد، توفر دقة عالية ومرونة في الحركة، إضافة إلى تقليص وقت التدخل الجراحي. كما تم اعتماد اتصال سريع وآمن جدًا عبر تقنية SD-WAN، بزمن تأخير لم يتجاوز 20 ميلي ثانية.

وشارك في هذه العملية الاستثنائية طاقم طبي وشبه طبي عالي الكفاءة. ففي العيون، كان كل من الدكتور يونس تباري، والأستاذ عادل ملوكي، والدكتور خالد عزيزي، إلى جانب طاقم تمريضي ذو خبرة تحت إشراف السيدة سهام بوحطوري، حاضرين لضمان سلامة المريض طوال مراحل العملية.