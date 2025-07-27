الأضرار الهائلة لموجة الحر الشديدة في أنحاء الشرق الأوسط

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تضرب موجة الحر الحالية منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها بشدة منذ أكثر من أسبوع. في ليماسول، قبرص، عثرت الشرطة على جثتين في سيارة محترقة يوم الخميس بعد أن التهم حريق هائل 100 كيلومتر مربع من التلال الحرجية، مما أجبر مئات الأشخاص على الإخلاء. في اليونان، وصلت الحرائق إلى ضواحي أثينا، وفي تركيا، تستعر حرائق هائلة في شمال غرب البلاد منذ أكثر من أسبوع.

أُعلنت حالة الطوارئ في عدة محافظات، حيث أُجلي الناس من منازلهم، وشُوهدت مشاهد غير مألوفة، مثل أعاصير نارية، في مقاطعة بيلجيك. وطوال الأسبوع، لجأ سكان المدن التركية الكبرى إلى ملاجئ من الحر الشديد، بما في ذلك في مضيق البوسفور. وتحاول خدمات الطوارئ والسكان المحليون السيطرة على الحرائق، وفي حادث مأساوي وقع يوم الأربعاء الماضي، قُتل عشرة من رجال الإطفاء ومتطوعي الإنقاذ أثناء محاولتهم إخماد حريق في إسكيشهير. وواجه أولئك الذين نجوا من الحريق تضاريس وعرة للغاية.

مع نهاية الأسبوع، وصلت الحرائق إلى أنطاليا وبورصة، رابع أكبر مدينة في شمال غرب تركيا، مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع المؤدي إلى العاصمة أنقرة. ويبلغ عدد القتلى في البلاد حاليًا ثلاثة عشر شخصًا، بالإضافة إلى إصابة العشرات وإجلاء عشرات الآلاف. مع الاحتجاجات ضد حكومة أردوغان، وموجة الاعتقالات السياسية المثيرة للجدل، والحرب الطويلة الأمد التي تتردد أصداؤها في جميع أنحاء العالم، تشهد تركيا وبقية دول الشرق الأوسط صيفاً حاراً بشكل استثنائي هذا العام.