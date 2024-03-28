الأرض تدور بشكل أسرع، وهذا سيؤثر علينا بعد خمس سنوات

مدة دوران الكرة الأرضية تستغرق 24 ساعة، والكلمة المفتاحية هنا هي "تقريبا". وعلى مدار آلاف السنوات، كانت الأرض بشكل عام تبطئ دورانها، بمعدلات متفاوتة، لكنها الآن تتسارع. وكان سبب التباطؤ بشكل رئيسي هو تأثير المد والجزر الناتج عن جاذبية القمر.

NASA via AP

مع إدخال الساعات الذرية كمعيار زمني رسمي منذ أكثر من 55 عاما، تم إنشاء نوعين من الوقت - الفلكي والذري - غير متوافقين. يتأخر الوقت الفلكي عن الوقت الذري بمقدار 2.5 ملي ثانية كل يوم. تتراكم هذه الفجوة إلى ثوانٍ كاملة كل بضع سنوات. ابتداءً من عام 1972، تقرر إضافة "دقيقة كبيسة" كل بضع سنوات حتى يتطابق الوقت الفلكي مع التوقيت الذري (Coordinated Universal Time או UTC).

وفي الأعوام 1972-2016،أضيفت 27 دقيقة كبيسة إضافية مع تباطؤ الأرض. إلا أن معدل التباطؤ اعتدل بل وانعكس، وفي الواقع يؤثر قلب الأرض السائل الساخن على معدل الدوران بطريقة غير متوقعة ويتسبب في تسارعه فعليًا في نصف القرن الأخير. وقد حجب الذوبان السريع للجليد القطبي منذ تسعينيات القرن الماضي هذا التسارع، حيث إن تشتت هذه الكتلة من القطب نحو مركز الأرض يشبه تباطؤ متزلج الجليد الذي يبطئ دورانه وهو يمد ذراعيه إلى الخارج.

وبدون تأثير ذوبان الجليد، من المحتمل أن نتأثر بـ "الدقيقة الكبيسة السلبية" في وقت مبكر من عام 2026. إن إضافة وطرح الدقائق الكبيسة يخلق صعوبات لأنظمة الحوسبة الهامة في العالم ومن ناحية أخرى، يعتمد نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الروسي على التوقيت الفلكي، لذا فإن حذف الدقائق الكبيسة بالكامل سيضره.