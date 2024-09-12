ميزات جديدة وشاشة كبيرة بشكل خاص: شركة آبل تكشف عن سلسلة أجهزة "أيفون 16"

أقامت شركة آبل، مساء الاثنين، حدثها الإعلاني الرئيسي والأكبر، حيث كشفت -حسب التقليد- عن سلسلة هواتف iPhone 16، إلى جانب ابتكارات الساعات وسماعات AirPods. ومن المتوقع أن تصل الأجهزة إلى العديد من دول العالم – في 20 أيلول/سبتمبر.

شاهدوا لحظات الإعلان:

المنتج الأول الذي تم تقديمه هو الجيل العاشر من Apple Watch - أنحف ساعة مع أكبر شاشة حتى الآن. وذكرت شركة آبل أن شاشة Apple Watch 10 أكبر بنسبة 30 بالمائة من شاشة Apple Watch Ultra. بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيير الذي خضعت له الشاشة يسمح برؤية أفضل عندما تكون في الشمس، كما تصبح الشاشة أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 40 بالمائة.

ميزة أخرى مدرجة في سلسلة الساعات الجديدة هي القدرة على اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم - عندما تكون قادرة على جمع البيانات لمدة 30 يومًا. وعلى الرغم من أنها خضعت لتجربة سريرية واسعة النطاق، إلا أن الميزة لم تحصل بعد على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ونظيراتها.

ويبدأ سعر الساعة من 399 دولارًا، وهي متاحة بالفعل للطلب المسبق. ومن المتوقع إطلاقه في المتاجر في 20 سبتمبر. وفي وقت لاحق، ذكرت الشركة أن الطراز الجديد من Watch Ultra 2 (الذي تم الكشف عنه كما ذكرنا العام الماضي) سيكلف إبتداءً من 799 دولارًا، وهو متاح بالفعل للشراء المسبق. ومن المتوقع أن يصل إلى المتاجر في 20 سبتمبر

المنتج التالي الذي تم الإعلان عنه هو نماذج AirPods 4 – والتي تدعم لأول مرة عددًا من الميزات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن غلافها وصلة شحن USB-C، وهي أصغر وصلة تم إبتكارها لسماعات الرأس على الإطلاق. تتمتع سماعات الرأس الجديدة بعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة.

سيكلف النموذج الأساسي 129 دولارًا، والنموذج الذي يتضمن تصفية الضوضاء سيكلف 179 دولارًا. الشراء المسبق متاح ابتداءً من اليوم – ومن المتوقع إطلاقه في 20 سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن ألوان إضافية لسماعات AirPods Pro – والتي ستكون متاحة للشراء المسبق الآن، وستصل إلى المتاجر في 20 سبتمبر. وإلى جانب هذه التحديثات، أعلنت شركة آبل عن ميزة من المتوقع أن تصل قريبًا إلى AirPods Pro 2، وهي تحويلها إلى جهاز سمعي.

وكان الإعلان الأكثر أهمية في هذا الحدث، وهو سلسلة أجهزة iPhone 16، هو – حسب التقاليد – آخر ما تم الكشف عنه. أولاً، تم تقديم الطرازين "الأساسيين" - iPhone 16 (بشاشة 6.1 بوصة) وiPhone 16 Plus (بشاشة 6.7 بوصة). وأكدت شركة آبل التقارير والشائعات العديدة، عندما ذكرت أن الأجهزة ستتلقى زرًا جديدًا، يحل محل محدد وضع الرنين والاهتزاز، ويمكن ملائمته بصورة شخصية.

إحدى الميزات الجديدة التي ستتوفر في الأجهزة، كجزء من Apple Intelligence، تتعلق بميزة خاصة في زر جديد يسمى Camera Control. وكجزء من ذلك، عندما تضغط على الزر وتوجه الكاميرا، يمكنك رؤية المزيد من المعلومات حول الشيء الذي تم تصويره. على سبيل المثال - ساعات عمل المطعم، أو تحديد الحيوان والنبات.

وستتوفر الأجهزة بألوان جديدة، وسيظل إعداد التصوير مشابهًا - ولكن ليس كما هو، وتدعي الشركة أن الجهاز سيسمح بالتقاط صور أفضل وأكثر تفصيلاً.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر الأجهزة من 799 دولارًا (لهاتف iPhone 16)، ومن 899 دولارًا (لهاتف iPhone 16 Plus)، وستكون متاحة بخمسة ألوان. يبدأ البيع المسبق اليوم – ومن المتوقع أن يصل إلى المتاجر في 20 سبتمبر.

وبعد ذلك، قدمت شركة آبل هاتفي iPhone Pro وPro Max. وبحسب التقارير والتكهنات – حصلت الأجهزة على شاشتين بقياس 6.3 بوصة و6.9 بوصة، وهو رقم يجعل من Pro Max أحد أكبر الهواتف الذكية في السوق، دون زيادة حجم الجهاز نفسه. تمت أيضًا ترقية إعداد التصوير الفوتوغرافي لكلا الطرازين، اللذين حصلا أيضًا على زر التحكم في الكاميرا.

وأكدت الشركة أن الميزات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي لن تتوفر إلا في الشهر المقبل، وليس الآن مع إطلاق الأجهزة.

ومن المتوقع أن يبدأ سعرها من 999 دولارًا لطراز Pro، ومن 1199 دولارًا لطراز Pro Max، على أن يبدأ الطلب المسبق اليوم – ومن المتوقع أن تصل إلى المتاجر في 20 سبتمبر.