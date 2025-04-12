تصاعد الهجمات السيبرانية بين الجزائر والمغرب: هل هي لعبة الانتقام الرقمي أم حملة أيديولوجية؟

تصاعدت لعبة الانتقام الرقمي بين هاكرز من المغرب والجزائر لتتجاوز المنطق الفردي للقرصنة لتندرج ضمن حملة أيديولوجية، في سياق توترات جيوسياسية مستمرة بين الجزائر والرباط، ردا على إعلان مجموعة "JabaRoot DZ" الجزائرية مسؤوليتها عن اختراق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل المغربية يوم 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلن قراصنة مغاربة في 12 أبريل/نيسان الجاري عن هجوم جديد، مؤكدين تسريب 34 جيجابايت من البيانات الحساسة لوزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية.

وأعلنت مجموعة "MORH4x"، التي تقدم نفسها كمجموعة مغربية، عن هذا التسريب على المنتدى المتخصص BreachForums. وفقًا للمعلومات الأولية، تتعلق الملفات بفترة واسعة من 2019 إلى 2025، وتضم: "وثائق داخلية حول واردات الجزائر الصيدلانية / قواعد بيانات تتعلق بإدارة مخزون الأدوية / ملفات حول مراقبة المؤثرات العقلية / ملاحظات داخلية للأولوية حسب الولايات / معلومات شخصية عن موظفي الوزارة وكذلك عن موظفي المختبرات الخاصة".

جاء هذا التسريب رداً على اختراق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل المغربية من قبل المجموعة الجزائرية JabaRoot DZ، قام قراصنة مغاربة بنشر أكثر من 34 جيجابايت من البيانات الحساسة التي تعود لوزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية. تمثل هذه الهجمة الجديدة تصعيداً مقلقاً في الحرب السيبرانية المستمرة بين البلدين، حيث تعرض معلومات حساسة عن مواطني البلدين.

لم تكتف مجموعة "MORH4x" بعمل انتقامي بسيط: بل تؤكد المجموعة أنها تهدف إلى تسليط الضوء على العمليات الغامضة لتدفقات الأدوية في الجزائر، وتحديد الشركات المستفيدة منها، وكشف مسارات توزيع الأدوية المؤثرة على العقل في البلاد.

ثلاثة فصول من حرب رقمية

وتشكل هذه العملية الحادث الرئيسي الثالث في غضون أسابيع قليلة ضمن سلسلة من الهجمات السيبرانية المتبادلة. قبل نشر بيانات وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، كانت مجموعة مغربية أخرى قد أعلنت عن اختراقها لأنظمة التعاضدية العامة للبريد والاتصالات في الجزائر (MGPTT)، عقب هجوم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ورغم أن صحة جميع البيانات المنشورة لم يتم تأكيدها بشكل مستقل بعد، إلا أن العينات المنشورة عبر الإنترنت تترك القليل من الشكوك حول حجم التسريب. ومع ذلك، يحذر العديد من المراقبين من العواقب الأخلاقية والإنسانية لهذا التصعيد. فخلف هذه الصراعات بين مجموعات القراصنة، تتعرض البيانات الشخصية لملايين المواطنين المغاربة والجزائريين للخطر، أحيانًا بشكل لا يمكن إصلاحه.