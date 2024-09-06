الذكاء الاصطناعي: إيلون ماسك يطلق الكمبيوتر الخارق "Colossus" لمنافسة ChatGPt-4

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي التابعة للملياردير إيلون ماسك xAI مؤخراً على الإنترنت الكمبيوتر الخارق "Colossus" المصمم لتدريب النموذج اللغوي الكبير المعروف باسم Grok، الذي ينافس منصة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة ChatGPT-4 من شركة OpenAI.وتشير تقديرات ماسك إلى أن مشروع الكمبيوتر الخارق قد يدر على تسلا أرباحاً سنوية تبلغ تريليون دولار، حسب موقع " fortune".

ووصف ماسك Colossus بأنه "أقوى نظام تدريب للذكاء الاصطناعي في العالم"، مشيراً إلى أن إنجازه "من البداية إلى النهاية، تم ذلك في 122 يوماً"، وفق تدوينة على منصة إكس.

يقدر ماسك أنه سيضاعف سعة الحوسبة الخاصة بـ Colossus في غضون أشهر، بمجرد أن يتمكن من شراء 50 ألف شريحة من سلسلة H200 الجديدة الأكثر تقدماً من Nvidia، والتي تبلغ قوتها ضعف قوتها تقريباً

في حين أن Grok يقتصر على المشتركين برسوم في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة لماسك، يتكهن العديد من خبراء شركة تسلا بأنه سيشكل في النهاية آلية الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تشغيل الروبوت البشري Optimus الخاص بالشركة.

يقع مركز بيانات xAI الجديد في ولاية تينيسي، ويضم 100 ألف معالج Nvidia القياسي Hopper H100، أكثر من أي مجموعة حوسبة ذكاء اصطناعي فردية أخرى.

انضمت شركات صينية إلى سباق تصنيع الروبوتات البشرية التي تعمل بالبطاريات، في محاولة للحاق بشركة "تسلا" الأميركية، إذ من المتوقع أن تحل مكان عمال بشريين.

وتتنافس العديد من شركات التكنولوجيا القوية مع ماسك، بما في ذلك مايكروسوفت وجوجل وأمازون، على الاستحواذ على شرائح الذكاء الاصطناعي من سلسلة Hopper الثمينة من Nvidia، في اندفاع نحو ما يمكن تسميته الذهب الحالي للذكاء الاصطناعي.

لكن ماسك هو عميل قيم لشركة إنفيديا، وتعهد بإنفاق 3-4 مليارات دولار هذا العام لأجهزة شركة تسلا وحدها.

علاوة على ذلك، استمتعت شركة xAI بميزة كبيرة من خلال إمداد تسلا بشرائح الذكاء الاصطناعي، التي تم تسليمها بالفعل إلى شركة تصنيع السيارات الكهربائية.