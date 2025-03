نهاية سكايب: بعد 23 عامًا - مايكروسوفت ستغلق التطبيق

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم (الجمعة) أنها ستغلق خدمات تطبيقها المحبوب "سكايب" الذي يستخدم لإجراء مكالمات الفيديو. ستتوقف الخدمات عن التوفر بدءًا من شهر مايو/أيار المقبل.

وهكذا، أكدت Skype هذه الخطوة على شبكة التواصل الاجتماعي X، وأبلغت المستخدمين أنهم سيكونون قادرين على نقل تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم إلى طبقة الخدمة المجانية لـ Microsoft Teams، والتي ستكون متاحة لهم في الأيام المقبلة.

