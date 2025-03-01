نهاية سكايب: بعد 23 عامًا - مايكروسوفت ستغلق التطبيق

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم (الجمعة) أنها ستغلق خدمات تطبيقها المحبوب "سكايب" الذي يستخدم لإجراء مكالمات الفيديو. ستتوقف الخدمات عن التوفر بدءًا من شهر مايو/أيار المقبل.

وهكذا، أكدت Skype هذه الخطوة على شبكة التواصل الاجتماعي X، وأبلغت المستخدمين أنهم سيكونون قادرين على نقل تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم إلى طبقة الخدمة المجانية لـ Microsoft Teams، والتي ستكون متاحة لهم في الأيام المقبلة.

https://x.com/i/web/status/1895477868261412953 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

يأتي إغلاق Skype بعد 14 عامًا من شراء Microsoft للشركة مقابل 8.5 مليار دولار نقدًا، مما يجعلها أكبر عملية استحواذ للشركة على الإطلاق.