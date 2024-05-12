"حبار النيون الطائر": توثيق حيوان بحري نادر جداً على أحد الشواطئ الإسرائيلية

قذف حبار نيون طائر يبلغ طوله 110 سم الليلة الماضية (السبت) على شاطئ ماجان مايكل شمالي إسرائيل وتم توثيقه من قبل هيئة الطبيعة والحدائق، وهو التوثيق الثاني لهذا النوع على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وقدم أوري هيفنر، عالم البيئة البحرية في هيئة الطبيعة والمتنزهات، معلومات عن هذا الكائن البحري: "مثل العديد من أنواع الحبار الأخرى، يمتلك هذا الحبار أيضًا 8 أذرع مصممة للحركة و2 للصيد، وهو من الأنواع الكبيرة نسبيًا بالنسبة 0للحبار والسمك. يبلغ متوسط حجم الجسم حوالي 45 سم - على الرغم من أنه في بعض الأحيان يتم رؤية أفرادا أكبر حجما - يبلغ طولها 90 سم".

يشرح هيفنر كيف حصل حبار الديونون الطائر على اسمه الفريد. "يتمتع الحبار بالقدرة على الطيران لمسافات قصيرة خارج الماء، على غرار الأسماك الطائرة. ويحدث هذا السلوك بوتيرة عالية أثناء الطقس العاصف أو في وجود الحيوانات المفترسة في البيئة، إلا أن الآلية المسؤولة عن هذا السلوك ليست مفهومة بشكل كامل من قبل العلماء".

"يبلغ عمر الحبار النيون الطائر حوالي عام، يكمل خلاله هجرة دورية بين مناطق التغذية والتكاثر خاصته. وهو يأكل بشكل أساسي أسماك المحيط الصغيرة وأحيانًا يلتهم ويأكل حبار النيون الآخر. وهو بمثابة فريسة للأسماك الكبيرة وأسماك القرش والثدييات البحرية، وهذا النوع منتشر على نطاق واسع في العديد من البلدان حول العالم."

هيئة الطبيعة والحدائق

يقول هيفنر: "في البحر الأبيض المتوسط وفي إسرائيل على وجه الخصوص، تكون مشاهدات هذا النوع نادرة وتحدث بشكل رئيسي في أشهر الخريف". وتابع "ترجع أسباب ذلك إلى أن موطن هذه الأنواع عميق، وعلى سواحلنا فإن العمق ا المناسب للعيش فيه، يبعد بضعة كيلومترات عن الشاطئ. علاوة على ذلك، فإن هذا النوع يفضل درجة حرارة مياه البحر الباردة وشواطئنا الدافئة بالبحر الأبيض المتوسط تقع على حافة حدود انتشاره".