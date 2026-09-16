ماذا يخفي الدارك ويب؟ رحلة إلى العالم السري للإنترنت المظلم

إنها جزء من الإنترنت لا يمكن لمحركات البحث التقليدية الوصول إليه وهو غير مرئي إلى حد كبير للمستخدم العادي. في تقرير أعدته قناة Innov'Nation على i24NEWS الفرنسية من قبل لين بلاجماير، روتيم فيلدنر وشاني جيداليا، يفتح أوري سيغال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني Cyvore، أبواب الويب المظلم وأسواقه السرية.

لفهم هذا العالم، يميّز المتخصص بين ثلاثة مستويات. هناك أولاً الويب المفتوح، وهو مواقع الإنترنت المتاحة للجميع. ثم يأتي بعد ذلك "الويب العميق"، والذي يشمل بشكل خاص المساحات التي تتطلب مصادقة، مثل الحساب البنكي. وأخيراً، يتطلب الويب المظلم أدوات خاصة، من بينها متصفح تور.

على عكس الويب التقليدي، لا يتم البحث عن المواقع التي تمت زيارتها في التقرير على جوجل: عناوينها، التي تنتهي خصوصاً بـ ".onion"، يتم تداولها بين المستخدمين، خاصة عبر تطبيقات المراسلة المشفرة. يتيح تور تمرير الاتصالات عبر عدة نقاط وسيطة لجعل تحديد هوية وموقع المستخدمين أكثر صعوبة بكثير.

وهي تكنولوجيا لم تُصمَّم في الأصل من أجل الجريمة. فقد تم تطوير المبادئ التي يقوم عليها تور في إطار أبحاث أجراها مختبر الأبحاث البحرية الأمريكي بهدف حماية الاتصالات عبر الإنترنت. واليوم، يُستخدم إخفاء الهوية الذي توفره هذه الشبكة لأغراض مشروعة، كما تستفيد منه أيضاً شبكات إجرامية.

أمام كاميرات i24NEWS، يعرض أوري سيغال عدة أسواق سرية تقدم بيانات مسروقة، وبطاقات مصرفية، ووثائق هوية مزيفة، أو حتى معلومات شخصية. وبعض المواقع تقدم حتى خدمات تهدف إلى الإضرار المباشر بشخص ما.

كما هو الحال في المنصات التجارية الكلاسيكية، يمتلك بعض البائعين تقييمات يمنحها لهم زبائنهم. "لا توجد أي ضمانات بأنك ستحصل حقًا على ما تشتريه، لأنك تتعامل مع محتالين"، يشرح أوري سيغال. لذلك تُستخدم هذه التقييمات لإقامة نوع من السمعة بين المجرمين.

يعرض التقرير أيضاً منصات تدّعي بيع صور وفيديوهات حميمة مسروقة لمشاهير. ويشير أوري سيغال بشكل خاص إلى محتويات تم الحصول عليها بعد اختراق هواتف أو حسابات شخصية. ويتجاوز هذا الظاهرة الشخصيات العامة: فـ"الانتقام الإباحي"، والبيانات الخاصة المسروقة وبيعها، تشكل أيضاً جزءاً من هذه الاقتصاد الخفي.

والأكثر إثارة للقلق، هو أن أوري سيغال يعرض على فريق "إينوف'نيشن" صفحات تدّعي أنها توفّر، مقابل دفع بالعملات المشفرة، إمكانية الوصول إلى "غرف حمراء"، حيث يُزعَم أنه تُبث فيها أعمال عنف جنسي بشكل مباشر، وأن المشاهدين يمكنهم الدفع للتدخل في ما يحدث. ومع ذلك، يبقى من الصعب للغاية التحقق فعلياً من وجود مثل هذه الخدمات كما يتم تقديمها على بعض صفحات الإنترنت المظلم، إذ إن العديد من هذه العروض قد تكون أيضاً من قبيل الاحتيال.

في الواقع، فإن عدم الكشف عن الهوية ليس مطلقًا أبدًا. إذ تطور قوات الأمن وخبراء الأمن السيبراني باستمرار تقنيات تمكنهم من تتبع المسؤولين والمستخدمين لمنصات إجرامية.

هكذا ينصح أوري سيغال بشدة مستخدمي الإنترنت العاديين بعدم المغامرة في الدخول إلى الدارك ويب. "أنا لا أنصح أي شخص بتحميل تور ومحاولة الذهاب إلى الدارك ويب"، يحذر، مشيرًا إلى أن تصفحًا غير حذر قد يعرض المستخدم للعديد من المخاطر.

خلف صورة الإنترنت غير المرئية وغير القابلة للتحكم بالكامل، توجد في الواقع حقيقة أكثر تعقيدًا: شبكة صُممت للحفاظ على الخصوصية، لكن بعض مناطقها أصبحت ساحة للاتجار والاحتيال والمحتويات الإجرامية. وجه مظلم من الويب اختارت Innov'Nation استكشافه من الداخل.