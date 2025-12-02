الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ببيان عاجل: "اتركوا كل شيء وأصلحوا ChatGPT"

في أعقاب النمو الكبير للإصدار الأخير من Gemini 3، منصة الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل، تشعر OpenAI بالتهديد. وفي هذا السياق، أعلن اليوم (الثلاثاء) المدير التنفيذي للشركة سام ألتمان عن "رمز أحمر" في الشركة وأمر الموظفين بـ"ترك كل شيء وإصلاح ChatGPT". المتوقع أن تكون النتائج للمستخدمين: إجابات أكثر موثوقية، أسرع وأكثر شخصية.

ألتمان أعلن في مذكرة داخلية في الشركة عن حالة الطوارئ كما ذُكر، بأعلى مستوى من الاستعجال. في خلفية الإعلان: جيميني 3 من غوغل تجاوز OpenAI في معايير رئيسية الشهر الماضي، بينما تواصل أنثروبيك سرقة العملاء المؤسسيين.

مع أكثر من 800 مليون مستخدم أسبوعيًا، كان رسالة ألتمان كما ذُكر واضحة لا لبس فيها: "الدردشة" التي قادت ثورة الذكاء الاصطناعي تقاتل الآن للبقاء في القمة. المذكرة عرضت أولويات واضحة كما ذُكر - سرعة أعلى، موثوقية أقوى، تخصيص محسّن، وقدرة على الإجابة على نطاق أوسع من الأسئلة. بالإضافة إلى الإعلانات التي ستُزاح جانبًا، وعلى الرغم من التحسن المتوقع نتيجة هذه الخطوة كما ذُكر، سيتم تعليق بعض الميزات مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسوق والصحة، والمساعد الشخصي المسمى "ChatGPT Pulse" إلى أجل غير مسمى.

لم يكن التوقيت مصادفة. فقد صعد تطبيق جيميني 3 من جوجل، الذي صدر في منتصف نوفمبر، إلى قمة تصنيفات LMArena بنتيجة تاريخية بلغت 1501 نقطة، وهو أول تطبيق يكسر حاجز الـ 1500 نقطة. كما ازداد التفاعل، حيث قفز عدد مستخدمي جيميني النشطين شهريًا من 450 مليونًا في يوليو الماضي إلى 650 مليونًا في أكتوبر، مع زيادة الوقت المستغرق في كل جلسة.

في الوقت نفسه، لا تزال OpenAI غير مربحة وتعتمد على رأس المال، لذا يُعدّ الاحتفاظ بالمستخدمين أمرًا بالغ الأهمية لها، ولهذا السبب يرى المحللون أن هذه الخطوة دفاعية.