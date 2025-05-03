دونالد ترامب يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورته وهو بهيئة البابا

أثار الرئيس الأمريكي ضجة كبيرة واستهجانا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة شخصية له استخدم بها تقنية الذكاء الصناعي وظهر بها بهيئة الحبر الأعظم.

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ويعتبر البابا زعيم الكنيسة الكاثوليكية العالمية، وهو شخصية مقدسة لمئات الملايين من المؤمنين لأنه، وفقا للتقاليد الكنسية، هو خليفة بطرس - تلميذ يسوع والبابا الأول. لكن ترامب ظهر في منشور نشره على شبكته الاجتماعية Truth Social، جالسا على عرش، مرتدياً اللون الأبيض بالكامل مع زخارف ذهبية، ويحمل صليبا كبيرا حول رقبته ويده اليمنى مرفوعة. ويأتي هذا النشر المثير للجدل بينما المجتمع الكاثوليكي حول العالم في حالة حزن على وفاة الحبر الأعظم والذي لم يتم اختيار خليفة له.

أذهل هذا المنشور عددا كبيرا من المتصفحين ، حيث كان عددا منهم ليس من الكاثوليكيين والذين طالبوا ترامب بحذف المنشور، في حين هاجم متصفحون ترامب ووصفوه بأنه "مريض نفسي" ووصفوا منشوره بأنه "مقزز"، في المقابل أشاد مؤيدو الرئيس بأنه على حد وصفهم "أغضب اليسار".

ويشار إلى أن ترامب صرح هذا الأسبوع مازحا إنه يود أن يصبح البابا. وأضاف "سيكون هذا خياري الأول".