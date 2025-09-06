آيفون 17 وتحديثات جديدة: الابتكارات المتوقعة في حدث آبل

قد يعجبك أيضًا -

أبل ستعقد يوم الثلاثاء القادم حدث الخريف التقليدي لها، والذي حصل على عنوان Awe dropping، ومن المتوقع أن تكشف خلاله عن سلسلة آيفون 17 - بالإضافة إلى عدد من الابتكارات الأخرى. ووفقاً للتقارير، من المتوقع أن تكون هذه هي المرة الأولى منذ عدة سنوات التي تكشف فيها أبل عن تغييرات كبيرة في تصميم الآيفون.

تأمل العملاقة الأمريكية أن المنتجات والابتكارات التي سيتم الكشف عنها في الحدث - الذي ينتظره الكثيرون حول العالم - ستساعدها في مواجهة منافساتها: سامسونج، جوجل، وشركات صينية مثل هواوي وشاومي.

Bouchra BERKANE, Téa ZIADE / AFPTV / AFP

من التقارير المختلفة يتبين أنه كجزء من التغيير التصميمي في الأجهزة، سيحصل كل من آيفون 17 برو وبرو ماكس على خلفية جديدة تغير من مظهر الكاميرا. في الوقت نفسه، تم الإعلان عن طراز آيفون جديد باسم iPhone Air، الذي من المفترض أن يحل محل طراز الـPlus. في كل الأحوال، سنضطر للانتظار حتى العام القادم من أجل الآيفون القابل للطي.

من المتوقع أن يكون الجهاز الأنحف حتى الآن، وسُجّل أن سُمكه سيكون 5.5 ملم فقط، وهو أمر يخلق العديد من التحديات للشركة، من بينها ما يتعلق ببطارية الجهاز. كما تفيد التقارير أن حجم الشاشة قد يكون 6.6 إنش، وسيحصل الجهاز على كاميرا خلفية واحدة فقط. من المتوقع أن يبدأ سعره من 950 دولارًا.

https://x.com/i/web/status/1963369559781683434 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

إلى جانب نماذج الآيفون الجديدة، من المتوقع أن تكشف أبل عن نماذج جديدة من ساعة Apple Watch - Series 11 و-Ultra 3، ووفقاً للتقارير، من المتوقع أن يصل طراز Ultra 3 مع دعم للاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، دعم لشبكات 5G وربما أيضاً مع شاشة أكبر قليلاً. إلى جانب ذلك، قد نحصل على نسخة جديدة ومُحدَّثة من Apple Watch SE.

منتج آخر قد يحصل على ترقية - وحان الوقت أن يحدث ذلك - هو AirPods Pro، حيث يبدو أن أبل ستُصغر الغطاء وستستبدل زر التوصيل بسطح لمس، على غرار AirPods 4. وأضافت التقارير المنشورة أن النماذج الجديدة ستتضمن من بين أمور أخرى قدرة محسنة على إلغاء الضوضاء وجودة صوت أعلى.