اكتشاف صخرة على شكل رأس سهم، قد تحمل دلائل على وجود حياة على المريخ منذ مليارات السنين

عثرت المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، على صخرة على شكل رأس سهم، قد تحمل دلائل على وجود حياة على المريخ منذ مليارات السنين، وقالت "ناسا" إن الصخرة، التي يبلغ طولها نحو متر، اكتُشفت في فوهة جيزيرو على سطح المريخ.

