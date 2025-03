إيلون ماسك يتحدث عن العطل في شبكة X: "هجوم سايبراني ضخم"

شهدت شبكة التواصل الاجتماعي X موجات من الأعطال والإخفاقات الكبيرة اليوم (الاثنين)، مما منع عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم من الوصول إلى التطبيق والموقع الإلكتروني. وأشار مالك الشبكة، الملياردير إيلون ماسك، إلى الأعطال للمرة الأولى مساء اليوم، عندما قال: "كان، ولا يزال، هجوماً إلكترونياً واسع النطاق على X".

ووفقا للتقارير الواردة على موقع downdetector، بدأت سلسلة الإخفاقات حوالي الساعة 11:30 صباحا بتوقيت القدس وأثرت على استخدام المنصة في جميع أنحاء العالم. وبدأت الموجة الثانية من الأعطال عند الساعة 16:00 وعاد استخدام X إلى العمل بعد حوالي نصف ساعة.

https://x.com/i/web/status/1899149509407473825