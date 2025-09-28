رغم الحظر في إسرائيل: مريض ALS في مرحلة نهائية خضع للموت الرحيم

حادثة استثنائية للغاية في مستشفى شيبا: مريض ALS ’التصلب الجانبي الضموري’ في مرحلة نهائية خضع الأسبوع الماضي للموت الرحيم - وذلك بمساعدة أمر خاص من المحكمة المركزية في تل أبيب الذي سمح بتنفيذ العملية. القانون في إسرائيل يمنع الموت الرحيم بشكل كامل.

ميخائيل بودولسكي، مريض بمرض ضمور العضلات النهائي وغير القابل للعلاج المعروف باسم ALS، وحالته الطبية متقدمة. والذي كان موصولًا بجهاز تنفس صناعي لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بسبب فشل عضلات التنفس. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب اضطراب شديد في آلية البلع، كان يتغذى بواسطة أنبوب تغذية مباشرة إلى المعدة.

كتب القاضي في قراره أن ما سمحت المحكمة به هو "فقط إبطاء وتيرة التنفس وتغيير الجرعات في تركيبة الغازات في جهاز التنفس الاصطناعي، بشرط ألا تقلل هذه التغييرات من نسبة الأكسجين الحر في هواء الغرفة، الذي نتنفسه جميعًا في الوضع الطبيعي، وألا تسبب الوفاة الفورية. إذًا الحديث عن إجراء نوقش مرارًا في أدبيات الأخلاقيات الطبية والشريعة اليهودية، وسمح به عمليًا بالفعل في العقد الأخير من القرن الماضي".